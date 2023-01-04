世報年節展／周翔率兩舞團 春節獻舞蹈秀

上圖：藍月亮肚皮舞舞團 ；下圖：內陸芳華舞團。（受訪者提供）

世界日報 和蒙特利公園市政府等單位合辦的年節展，將在1月21和22日盛大舉行。和世界日報走過十年的舞者周翔（Michelle），也會帶領兩個舞團，為觀眾獻上融貫中西、精彩紛呈的舞蹈大秀。

周翔目前在三個地方授課，分別是羅蘭岡（Rowland Heights）的于點藝術中心、河濱（Riverside）的內陸芳華舞團，和東谷市（Eastvale）華美協會的俱樂部。此次年節展，周翔將帶領藍月亮肚皮舞團（Blue Moon Bellydance Company），和內陸芳華兩個舞團獻舞，呈現一場充滿創意、融合了肚皮舞、西班牙弗拉門戈舞（Flamingo）和京劇 的多樣化表演。

藍月亮肚皮舞舞團的成員們。（周翔提供）

藍月亮肚皮舞團是南加 的華人肚皮舞團，成員來自中港台三地，有豐富的表演和參賽經歷，也獲得許多獎項。內陸芳華舞團則專攻民族舞，團內不乏專業舞者，在周翔的帶領下出席南加各種藝術節。兩個舞團都是世界日報的老朋友。

內陸芳華舞團的成員們。（周翔提供）

周翔和舞團的表演者為年節展做了精心準備，肚皮舞會運用許多高難度的道具，比如燭台、劍、翅膀等，弗拉門戈舞的表演者則會頭戴西班牙風情的大紅花，京劇表演者也會配戴專業頭飾，服裝打扮十分華麗。

周翔和舞團對新年的期待是擴大招生，希望能吸引到更多新鮮血液。同時，藍月亮肚皮舞團計畫舉辦一場肚皮舞舞展，而內陸芳華舞團則希望能嘗試不同風格的舞蹈，展現更多民族風情。