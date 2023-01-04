我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蓋洛普民調：近80%美國人認為 2023年日子不好過

美衰退要來了 失業恐增加 可能多45萬人跑去開Uber

新冠輕轉重症 缺營養體弱都可能

記者邵敏／洛杉磯報導
上海的一家醫院，樓梯上擠滿了就診的新冠患者。（患者提供）
上海的一家醫院，樓梯上擠滿了就診的新冠患者。（患者提供）

很多人都有感染新冠病毒的經歷，但症狀輕重各不相同。有些人短則三五天就恢復正常，有些人則長達一兩個月難以康復，也有人在感染過程中，由開始的輕症迅速轉化為重症，原因究竟在哪裡。

華人朋友圈中最近轉發一則中國新冠醫療專家張文宏的視頻，他指出，輕症轉重症的主要原因是營養極度缺乏，因此要保證充分的營養，就有足夠能量產生抗體。張文宏同時提到，感染病毒後的第七天至第十天是最嚴重的時候，此時身體正和病毒進行賽跑，能否產生抗體，主要就靠體內的蛋白質。他建議患者，每天保證充足的牛奶、雞蛋、維生素等，只要熬過十天，基本上就可以戰勝病毒。

對於張文宏的觀點，南加州大學亞凱迪亞醫院(USC Arcadia Hospital) 傳染疾病控制首席醫師江華認為，營養在有病無病時都很重要，免疫抗體的產生與否，不是僅靠病程中的營養來決定，而是平時的生活方式和平衡飲食的積累。他表示，一直保持充足的營養、良好的心態最重要。

江華說，感染病毒後，一部分人由輕症轉為重症，原因很多，並不僅僅局限於抗體產生的不足。在一些有嚴重基礎疾病的人中，感染病毒後引起進一步的器官功能「失代償」而成重症。更有很多重症的發展並不是因為機體抗體產生不足，而是人體的免疫出現過度反應，引發對自己身體各種器官，尤其是肺部的失控性炎症損害。

有慢性疾病的患者，比如冠心病，慢性肺病，他們的這些器官因慢性病而功能降低。但在一般情況下，這些器官可以繼續維持基本的生命功能，稱為代償性功能平衡，也就是一種供需平衡；但是一旦被病菌感染後，由於供需平衡失調，或器官如肺臟受到進一步炎症損害，則出現一個失代償狀態，也可稱為器官功能進一步衰竭。

江華：染疫可喝些電解質飲料

中國疫情近來大爆發，不少南加華人的親友都不幸感染，如何居家護理，避免病情惡化？對於普通患者，江華認為，保持每日的液體攝入必不可少，但不要只喝白開水，他建議可以喝一些電解質平衡的飲料。

對於居家護理的高危患者，江華指出，應時刻關注其他併發症，注意血氧飽和度及尿排量，如果尿排量明顯比平時減少，或是尿液顯示濃縮現象，可能表明機體脫水或周邊循環有障礙，造成腎功能失調，這就需要及時補液調整。他還特別提醒慢性肺病或心衰的病人，要了解自己平常的基礎血氧飽和度，才能在感染時準確跟蹤血氧飽和度是否正常，以免過度恐慌。

江華同時提到，對於高齡高危人群，尤其是沒有接種疫苗的，感染後一定要盡早使用特效抗病毒治療，比如「倍拉維」（Paxlovid），以防止病情進一步惡化；而且使用抗病毒特效藥的關鍵在於早期應用，最佳時段是在感染後的三至五天之內。但對於中國的新冠患者來說，目前獲得特效抗病毒藥物並不是一件容易的事。

南加 華人 加州大學

上一則

「小綠綠」表現完美 激動自豪不喊累

下一則

中國陽人會播毒？ 僑民各有感受

延伸閱讀

浙江提示新冠感染日增100萬 本月進入高峰平台期

浙江提示新冠感染日增100萬 本月進入高峰平台期
張文宏:2針滅活疫苗+重組蛋白疫苗加強接種 增加保護力

張文宏:2針滅活疫苗+重組蛋白疫苗加強接種 增加保護力
上海恐70%人口確診新冠 瑞金醫院粗估已達1千7百萬人感染

上海恐70%人口確診新冠 瑞金醫院粗估已達1千7百萬人感染
張文宏自曝已感染：上海目前感染人數是「千萬級別」

張文宏自曝已感染：上海目前感染人數是「千萬級別」
Omicron「會咬人」 張文宏提監測4指標…這狀況須送醫

Omicron「會咬人」 張文宏提監測4指標…這狀況須送醫

張文宏：中國大城市感染率 春節將達到80%

張文宏：中國大城市感染率 春節將達到80%

熱門新聞

從洛杉磯和美國回成都給親人送藥的民眾衝破當地警察和保安防線，各回各家。（讀者提供）

洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘

2022-12-30 19:39
中國自1月8日開始全面開放國際旅行，令人擔心新冠病毒再次在美擴散。(取材自聯邦運輸安全署臉書)

自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝

2023-01-02 12:53
12月27日亞凱迪亞市的一家CVS店，貨櫃上已沒有感冒藥。（記者邵敏／攝影）

孩子發燒 華人藥劑師買不到藥 「很恐怖 從未見過這樣」

2022-12-31 10:36
多位華人抱怨遭遇好市多結帳收銀員態度惡劣。（記者陳開／攝影）

好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」

2022-12-29 16:01
中國防疫全面放開前，上海防疫景況。（圖：受訪者提供）

隨時可能感染 上海人感覺像裸奔…探親華人恐慌返美

2022-12-30 12:01
王女士母親購買的四張百元面額蘋果禮品卡竟都變成了25元面值。（王女士提供）

Target賣蘋果禮品卡 100元變25元…過來人教你3招防盜刷

2022-12-28 02:20

超人氣

更多 >
好市多不一定便宜 這8類商品最好到別處買

好市多不一定便宜 這8類商品最好到別處買
搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

更強大氣河風暴明襲灣區 恐釀最嚴重洪水…只剩今日做準備

更強大氣河風暴明襲灣區 恐釀最嚴重洪水…只剩今日做準備
亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴

亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴
上海老人擠滿醫院走廊 為打點滴爭搶 全市感染恐達7成

上海老人擠滿醫院走廊 為打點滴爭搶 全市感染恐達7成