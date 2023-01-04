新冠輕轉重症 缺營養體弱都可能

上海的一家醫院，樓梯上擠滿了就診的新冠患者。（患者提供）

很多人都有感染新冠病毒的經歷，但症狀輕重各不相同。有些人短則三五天就恢復正常，有些人則長達一兩個月難以康復，也有人在感染過程中，由開始的輕症迅速轉化為重症，原因究竟在哪裡。

華人 朋友圈中最近轉發一則中國新冠醫療專家張文宏的視頻，他指出，輕症轉重症的主要原因是營養極度缺乏，因此要保證充分的營養，就有足夠能量產生抗體。張文宏同時提到，感染病毒後的第七天至第十天是最嚴重的時候，此時身體正和病毒進行賽跑，能否產生抗體，主要就靠體內的蛋白質。他建議患者，每天保證充足的牛奶、雞蛋、維生素等，只要熬過十天，基本上就可以戰勝病毒。

對於張文宏的觀點，南加 州大學亞凱迪亞醫院(USC Arcadia Hospital) 傳染疾病控制首席醫師江華認為，營養在有病無病時都很重要，免疫抗體的產生與否，不是僅靠病程中的營養來決定，而是平時的生活方式和平衡飲食的積累。他表示，一直保持充足的營養、良好的心態最重要。

江華說，感染病毒後，一部分人由輕症轉為重症，原因很多，並不僅僅局限於抗體產生的不足。在一些有嚴重基礎疾病的人中，感染病毒後引起進一步的器官功能「失代償」而成重症。更有很多重症的發展並不是因為機體抗體產生不足，而是人體的免疫出現過度反應，引發對自己身體各種器官，尤其是肺部的失控性炎症損害。

有慢性疾病的患者，比如冠心病，慢性肺病，他們的這些器官因慢性病而功能降低。但在一般情況下，這些器官可以繼續維持基本的生命功能，稱為代償性功能平衡，也就是一種供需平衡；但是一旦被病菌感染後，由於供需平衡失調，或器官如肺臟受到進一步炎症損害，則出現一個失代償狀態，也可稱為器官功能進一步衰竭。

江華：染疫可喝些電解質飲料

中國疫情近來大爆發，不少南加華人的親友都不幸感染，如何居家護理，避免病情惡化？對於普通患者，江華認為，保持每日的液體攝入必不可少，但不要只喝白開水，他建議可以喝一些電解質平衡的飲料。

對於居家護理的高危患者，江華指出，應時刻關注其他併發症，注意血氧飽和度及尿排量，如果尿排量明顯比平時減少，或是尿液顯示濃縮現象，可能表明機體脫水或周邊循環有障礙，造成腎功能失調，這就需要及時補液調整。他還特別提醒慢性肺病或心衰的病人，要了解自己平常的基礎血氧飽和度，才能在感染時準確跟蹤血氧飽和度是否正常，以免過度恐慌。

江華同時提到，對於高齡高危人群，尤其是沒有接種疫苗的，感染後一定要盡早使用特效抗病毒治療，比如「倍拉維」（Paxlovid），以防止病情進一步惡化；而且使用抗病毒特效藥的關鍵在於早期應用，最佳時段是在感染後的三至五天之內。但對於中國的新冠患者來說，目前獲得特效抗病毒藥物並不是一件容易的事。