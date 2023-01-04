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南加持續雨雪 大熊湖路滑難行

記者啟鉻／聖伯納汀諾報導
KTLA記者現場報導大熊湖地區降雪情況。（KTLA）
KTLA記者現場報導大熊湖地區降雪情況。（KTLA）

南加經過一夜的暴風雨天氣，在聖伯納汀諾縣山地道路大量積雪，給駕車前往滑雪度假勝地大熊湖（Big Bear Lake）的遊人造成困擾，部分車輛因路滑前進困難。

當地電視媒體報導的視頻顯示，在山地Running Springs地區18號公路上因為降雪導致交通堵塞。部分車輛因路滑無法前行，不得不給車輪安裝上防滑鏈，還有一些車輛因為路滑從道路上溜滑偏向路基，給出行者造成不便。為儘快擺脫困境，大家互助，好心人並幫助被困駕駛脫困，重新趕路。

3日凌晨2時左右，箭頭湖（Lake Arrowhead）地區下起大雪。雖然有關方面出動除雪機車，但仍需駕駛安裝滑雪鏈。

國家氣象台表示，3日降雪在南加地區只是未來幾天持續雨雪天氣的開始。預計冬季風暴出現溫暖溫度，將在周末位於海拔5000呎以上產生降雪。

從南加其它海拔較低地區看，經過一整夜降雨，預計未來幾天還會出現更多雨水。3日上午降雨量在0.25-0.6吋之間，午後雨勢漸弱，會出現短暫晴天。

國家氣象局說，4日（周三）會有陣雨，5日會（周四）出現較大降雨天氣，兩天總降雨量在1.5-3吋之間，山區和山麓一帶會有最多達六吋雨量。

氣象預報員提醒，因潮濕天氣，將會導致樹木倒伏、斷電、洪水氾濫，並可能在先前發生野火地區，出現泥石流。本周末雖然預計降雨逐漸減弱，但下周會迎來更多降雨。

南加 降雪 滑雪

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