我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蓋洛普民調：近80%美國人認為 2023年日子不好過

美衰退要來了 失業恐增加 可能多45萬人跑去開Uber

加州財長馬世雲就職 首要解決住房危機

記者丁曙／綜合報導
加州財務長馬世雲（中）宣誓就職第二個任期，法官郭麗蓮（左）負責宣誓儀式，馬世雲的父親馬榮林博士見證。（馬世雲南加公共關係室提供）
加州財務長馬世雲（中）宣誓就職第二個任期，法官郭麗蓮（左）負責宣誓儀式，馬世雲的父親馬榮林博士見證。（馬世雲南加公共關係室提供）

加州財務長馬世雲（Fiona Ma）1月2日宣誓就職展開第二個任期。她表示，在接下來的四年任期內，繼續以解決加州的住房危機項目為優先，同時注重提高加州人民的財務自立性，並重新投資於加州經濟的清潔和綠色能源計畫。

宣誓儀式由華裔法官郭麗蓮（Lillian Sing）主持，馬世雲的父親馬榮林（William Ma）博士出席見證，嘉勉和期待她再次領導世界第四大經濟體加州，進一步擴展和提升經濟實力。

馬世雲致詞，回顧了在第一個任期內，推動建造了比以往更多的經濟適用房，幫助成千上萬的加州人實現了財務自由，並監督了數萬億美元的交易，用以投資於小型企業、基礎設施和學校等，同時也幫助數百萬加州人在新冠疫情 （COVID-19 ）之後重新站起來。

馬世雲說，「三年的新冠疫情帶來了諸多困難，許多加州家庭仍在生活中掙扎，從尋找經濟適用房、為孩子的教育儲蓄賬戶、再到就業保障，作為州財務長，我的目標繼續是應用加州的巨大資產展開公平競爭，使所有加州人都能獲得成功。這是我在過去四年任職中設定的基本原則，並將在今後的公共服務生涯中繼續實施。」

馬世雲將確保從2023年開始，對她推動的「家庭和生活質量倡議」進行重大擴展。同時，她還是一個領先的倡導者，提高了「獲得更好的生活體驗」（ABLE）賬戶的聯邦最低年齡資格，為加州和全國數百萬美國殘疾人提供了更多獲得財務支持的機會。她最近實施了「希望、機會、毅力和賦權」（HOPE Act)計畫，為因COVID-19疫情失去雙親的兒童提供直接的財政援助。 她還將與 「加州全民夢想賬戶」（California Dream for All account）一起，為符合條件的個人和家庭購買他們的第一套住房提供首付款援助。

馬世雲是加州第34任州財務長，2018年11月6日首次當選，得票數超過該州史上任何其他財務長。她也是加州首位當選該職位的少數族裔女性及女性註冊會計師。

加州 疫情 投資

上一則

買菌種、在家造溫室 華人成功種出「功能菇」

下一則

收集玩具、書籍贈弱勢 小五陳文煌獲聖瑪利諾學區表揚

延伸閱讀

暴風雪狂襲中西部 航班受阻、停電 3500萬人受影響

暴風雪狂襲中西部 航班受阻、停電 3500萬人受影響
玫瑰花車遊行／「小綠綠」抵終點才放鬆 大嗑In-N-Out

玫瑰花車遊行／「小綠綠」抵終點才放鬆 大嗑In-N-Out
元旦起 加州大增白卡針灸醫療撥款

元旦起 加州大增白卡針灸醫療撥款
雨後加州水庫終進帳 水位仍低

雨後加州水庫終進帳 水位仍低
洛城新語／下雨是南加人的小歡喜

洛城新語／下雨是南加人的小歡喜
加州雞蛋受禽流感影響較輕 蛋價上漲還有通膨因素

加州雞蛋受禽流感影響較輕 蛋價上漲還有通膨因素

熱門新聞

從洛杉磯和美國回成都給親人送藥的民眾衝破當地警察和保安防線，各回各家。（讀者提供）

洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘

2022-12-30 19:39
中國自1月8日開始全面開放國際旅行，令人擔心新冠病毒再次在美擴散。(取材自聯邦運輸安全署臉書)

自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝

2023-01-02 12:53
12月27日亞凱迪亞市的一家CVS店，貨櫃上已沒有感冒藥。（記者邵敏／攝影）

孩子發燒 華人藥劑師買不到藥 「很恐怖 從未見過這樣」

2022-12-31 10:36
多位華人抱怨遭遇好市多結帳收銀員態度惡劣。（記者陳開／攝影）

好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」

2022-12-29 16:01
中國防疫全面放開前，上海防疫景況。（圖：受訪者提供）

隨時可能感染 上海人感覺像裸奔…探親華人恐慌返美

2022-12-30 12:01
王女士母親購買的四張百元面額蘋果禮品卡竟都變成了25元面值。（王女士提供）

Target賣蘋果禮品卡 100元變25元…過來人教你3招防盜刷

2022-12-28 02:20

超人氣

更多 >
好市多不一定便宜 這8類商品最好到別處買

好市多不一定便宜 這8類商品最好到別處買
搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

更強大氣河風暴明襲灣區 恐釀最嚴重洪水…只剩今日做準備

更強大氣河風暴明襲灣區 恐釀最嚴重洪水…只剩今日做準備
亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴

亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴
上海老人擠滿醫院走廊 為打點滴爭搶 全市感染恐達7成

上海老人擠滿醫院走廊 為打點滴爭搶 全市感染恐達7成