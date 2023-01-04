加州財長馬世雲就職 首要解決住房危機

加州財務長馬世雲（中）宣誓就職第二個任期，法官郭麗蓮（左）負責宣誓儀式，馬世雲的父親馬榮林博士見證。（馬世雲南加公共關係室提供）

加州 財務長馬世雲（Fiona Ma）1月2日宣誓就職展開第二個任期。她表示，在接下來的四年任期內，繼續以解決加州的住房危機項目為優先，同時注重提高加州人民的財務自立性，並重新投資 於加州經濟的清潔和綠色能源計畫。

宣誓儀式由華裔法官郭麗蓮（Lillian Sing）主持，馬世雲的父親馬榮林（William Ma）博士出席見證，嘉勉和期待她再次領導世界第四大經濟體加州，進一步擴展和提升經濟實力。

馬世雲致詞，回顧了在第一個任期內，推動建造了比以往更多的經濟適用房，幫助成千上萬的加州人實現了財務自由，並監督了數萬億美元的交易，用以投資於小型企業、基礎設施和學校等，同時也幫助數百萬加州人在新冠疫情 （COVID-19 ）之後重新站起來。

馬世雲說，「三年的新冠疫情帶來了諸多困難，許多加州家庭仍在生活中掙扎，從尋找經濟適用房、為孩子的教育儲蓄賬戶、再到就業保障，作為州財務長，我的目標繼續是應用加州的巨大資產展開公平競爭，使所有加州人都能獲得成功。這是我在過去四年任職中設定的基本原則，並將在今後的公共服務生涯中繼續實施。」

馬世雲將確保從2023年開始，對她推動的「家庭和生活質量倡議」進行重大擴展。同時，她還是一個領先的倡導者，提高了「獲得更好的生活體驗」（ABLE）賬戶的聯邦最低年齡資格，為加州和全國數百萬美國殘疾人提供了更多獲得財務支持的機會。她最近實施了「希望、機會、毅力和賦權」（HOPE Act)計畫，為因COVID-19疫情失去雙親的兒童提供直接的財政援助。 她還將與 「加州全民夢想賬戶」（California Dream for All account）一起，為符合條件的個人和家庭購買他們的第一套住房提供首付款援助。

馬世雲是加州第34任州財務長，2018年11月6日首次當選，得票數超過該州史上任何其他財務長。她也是加州首位當選該職位的少數族裔女性及女性註冊會計師。