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南加2大活動回歸 洛杉磯旅展、迪士尼半馬復辦

洛杉磯訊
迪士尼樂園將恢復半程馬拉松賽。（本報記者／攝影）
迪士尼樂園將恢復半程馬拉松賽。（本報記者／攝影）

南加州兩項重要活動將恢舉辦。洛杉磯旅遊展（Los Angeles Travel Adventure Show）將於今年2月展開；迪士尼樂園恢復舉辦半程馬拉松賽（half marathon）於明年元月恢復比賽，今年2月起接受報名。

迪士尼樂園主管3日宣布，將在明年在南加橙縣安那罕迪士尼樂園恢復舉辦半程馬拉松賽（half marathon），也就是13.1哩的賽事，這是七年來首次舉辦這項活動。

迪士尼樂園半程馬拉松周末將於2024年1月舉行。這是迪士尼主題公園自2017年以來首次舉辦此類比賽。有意參賽者，主辦單位今年2月中旬開始接受報名，半馬拉松賽（runDisney）訂2024年1月11日至14日的周末舉行，將以5K和10K比賽為特色。

該公司還將在佛羅里達州奧蘭多的迪士尼世界舉辦相關比賽，時間是今年11月和明年1月、2月、4月。

洛杉磯旅遊大展（Los Angeles Travel Adventure Show）將於2023年2月18和19日重磅回歸，屆時將匯集來自全球頂級目的地、旅遊運營商和旅遊供應商的數千個度假選擇，現場集合250個攤位和60多個旅遊研討會。講座中民眾可直接與旅遊專家交流，專家們如Rick Steves和Andrew McCarthy，將會分享其獨家旅遊技巧和建議，且旅遊專家還會幫助規劃行程。

現場不僅來自世界各國的旅遊局、旅行社，在攤位上展示其旅遊特色產品，且到場民眾還能輕鬆獲得旅行優惠、旅行贈品。往年中國國家旅遊局、台灣觀光局、日本、韓國等各個國家的旅遊局，都會在現場舉辦各種抽獎、文化和美食體驗、表演等多種活動，讓民眾身臨其境感受其特色旅行體驗。

展覽時間是2月18和19日兩天，地點是洛杉磯會展中心，詳情可登錄https://travelshows.com/

洛杉磯旅遊展恢復舉辦。（Los Angeles Travel Adventure...
洛杉磯旅遊展恢復舉辦。（Los Angeles Travel Adventure Show臉書）

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