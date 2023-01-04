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排球星二代打進柏克萊加大 學雜費校方全包

記者啟鉻／洛杉磯報導
華裔李偲瑤被柏克萊加大錄取。（記者啟鉻／攝影）
華裔李偲瑤被柏克萊加大錄取。（記者啟鉻／攝影）

南加州高中華裔畢業生李偲瑤（Ashley Li），憑藉優秀學業成績及排球運動特長，日前被柏克萊加州大學錄取。將加入校隊參加各級賽事，她的四年學費、住宿費及其他費用，都由校方全包，家長不用花錢。

現年17歲的李偲瑤在核桃高中已經完成學業，將於1月中旬入學柏克萊加州大學，參加校隊訓練，適應學校環境，和準備參加賽事。她說，目前選的專業是商科，兩年後可以確定自己的專業，但還是會以商科為主。未來也會希望獲得碩士學位，進一步深造。

李偲瑤身高近190公分，在排球隊屬於主攻選手，大力扣殺，讓對手很難招架。她家鄉在上海，八歲時隨父母移民美國，起初在哈岡拉朋地學區讀小學，並曾就讀巴沙迪那市一所私立中學。到了高中，由於柏克萊加大錄取官希望她能提前畢業，但在私立學校無法獲准的情況下，她轉入公立學區核桃高中。她在排球運動上的能力很突出，學業GPA成績也在4.0以上，因此憑藉著運動特長及優良成績，被柏克萊加大提前錄取，同時免去所有費用，相當於不用花一分錢讀完大學。

她說，從小就開始排球運動，且自己正好擁有這個特長，曾參加各級比賽獲得很多獎項，才得以被柏克萊加大錄取。她很喜歡排球，從事排球運動也幫助了自己更好的成長，實現了夢想。

據悉，李偲瑤也曾多次參加華人社區推廣體育運動的公益活動，以及華人迎接2028年洛杉磯奧運會造勢暖身活動。

李偲瑤的父母都是來自中國的運動健將，父親李樺曾是中國沙灘排球國手，母親姚曉穎也曾是上海排球隊運動員。夫婦兩人移民美國後，李樺成立了一家排球俱樂部，主要注重在美國校園培養排球運動選手。李樺還是美國華人體育家協會現任會長。

柏克萊加大 加州大學 華人

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