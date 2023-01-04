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收集玩具、書籍贈弱勢 小五陳文煌獲聖瑪利諾學區表揚

記者丁曙／聖瑪利諾報導
聖瑪利諾學區教育總監de la Torre(左)，和教委會主席Jeanie Coldwell，向陳文煌頒發表場狀。（記者丁曙/攝影）
聖瑪利諾學區教育總監de la Torre(左)，和教委會主席Jeanie Coldwell，向陳文煌頒發表場狀。（記者丁曙/攝影）

聖瑪利諾學區（SMUSD）近日在教委會例會上表彰華裔小學生陳文煌（William Chen），他在寒假期間組織學生收集玩具書籍捐贈給無家可歸的孩童，以及帶領同學參觀聖瑪利諾高中的視覺和表演藝術工作坊，學以致用創作宣傳海報。

陳文煌是該學區K.L. Carver小學五年級學生，也是該校學生會領袖，他向教委會介紹學生會服務項目和最近考察聖瑪利諾高中（San Marino High School）的收穫。他說，自己喜歡學生會的工作，有機會通過組織和開展有意義的學校活動及服務，培養領導能力。寒假到來，他認為應該向社區傳播愛心，於是提議開展一項「收集玩具和書籍」（Toy & Book Drive）活動，捐贈給巴沙迪那聯合車站（Union Station）無家可歸收容所的孩童，幫助那些需要幫助的少兒。

他說，這是回饋社區的好方法，這項活動會給每個人帶來微笑。學生會的任務是收集未開封的玩具和新書，捐贈給聯合車站四至11歲的兒童們。在本月12到16日當周舉行了這次活動，用行動改變他人的生活！

在12月上旬，他還帶領Carver小學五年級學生參觀聖瑪利諾高中，全天考察和學習「視覺和表演藝術」（visual and performing arts，VAPA）項目。該項目有九個工作坊，包括舞蹈、戲劇、視覺藝術、樂隊、合唱團、管弦樂隊、通路、媒體藝術和平面設計。所有這些工作坊都非常有趣。陳文煌表示，他最喜歡圖形設計工作坊，在初步學習了工具使用和程序後，他能夠為Carver小學設計一張「收集玩具和書籍」宣傳海報，學以致用。

陳文煌在聖瑪利諾學區教委會上介紹自己發動同學，收集玩具書籍捐贈無家可歸兒童的寒假...
陳文煌在聖瑪利諾學區教委會上介紹自己發動同學，收集玩具書籍捐贈無家可歸兒童的寒假活動。（記者丁曙/攝影）

聖瑪利諾 學區 華裔

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