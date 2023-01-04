收集玩具、書籍贈弱勢 小五陳文煌獲聖瑪利諾學區表揚

聖瑪利諾學區教育總監de la Torre(左)，和教委會主席Jeanie Coldwell，向陳文煌頒發表場狀。（記者丁曙/攝影）

聖瑪利諾學區 （SMUSD）近日在教委會例會上表彰華裔 小學生陳文煌（William Chen），他在寒假期間組織學生收集玩具書籍捐贈給無家可歸的孩童，以及帶領同學參觀聖瑪利諾高中的視覺和表演藝術工作坊，學以致用創作宣傳海報。

陳文煌是該學區K.L. Carver小學五年級學生，也是該校學生會領袖，他向教委會介紹學生會服務項目和最近考察聖瑪利諾高中（San Marino High School）的收穫。他說，自己喜歡學生會的工作，有機會通過組織和開展有意義的學校活動及服務，培養領導能力。寒假到來，他認為應該向社區傳播愛心，於是提議開展一項「收集玩具和書籍」（Toy & Book Drive）活動，捐贈給巴沙迪那聯合車站（Union Station）無家可歸收容所的孩童，幫助那些需要幫助的少兒。

他說，這是回饋社區的好方法，這項活動會給每個人帶來微笑。學生會的任務是收集未開封的玩具和新書，捐贈給聯合車站四至11歲的兒童們。在本月12到16日當周舉行了這次活動，用行動改變他人的生活！