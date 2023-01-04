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買菌種、在家造溫室 華人成功種出「功能菇」

記者啟鉻／洛杉磯報導
南加華人小伙在家培育出罕見功能性蠔菇。（受訪者提供）
南加華人小伙在家培育出罕見功能性蠔菇。（受訪者提供）

如今，人們對身體健康愈來愈重視，尤其是新冠疫情大流行開始後，養生專家們一再提醒華人，要提高自身免疫力。居住南加的華裔年輕人Kevin Xu，經過鑽研學習，在家裡種植成功能夠增強人體免疫功能的食用菌，即蘑菇（functional mushroom)，並希望能夠推廣，造福更多人。

據了解，Kevin Xu種植的功能性食用菌在市面上很罕見，對濕度、溫度及光照十分講究。這種蘑菇學名是：Reishi Cordyceps Lionsmane，也稱黃色蠔菇（Yellow Oyster Mushroom），作為食材很少見。但經常用於藥用，來增強人體健康和免疫力，抵禦病毒侵襲。他購買到菌種後，在家中營造溫室種植，經過精心看護，經過一個月時間長大成熟，蘑菇傘蓋最大的直徑有近15公分。

Kevin Xu的父親徐仕林是農學博士，徐博士說，由於這種功能性蘑菇對環境要求非常講究，對土壤敏感，種植成功非常不易。

Kevin Xu畢業於戴維斯加州大學（UC Davis），擁有經濟學和心理學兩個學士學位，從小喜歡農藝種植。曾經在院落盆栽火龍果，獲得成功。他表示，植物與人一樣，如果精心呵護，施加有機肥料，就會長得很好，也會結出豐碩果實。

據網上資訊，所謂功能性食用菌，不僅適合人們食用，更有保健作用，含有大量人體健康需要的微量元素，不僅高蛋白而且低熱量，在現代生活中愈來愈受到人們重視和使用。

南加華人小伙在家培育出罕見功能性蠔菇。（受訪者提供）
南加華人小伙在家培育出罕見功能性蠔菇。（受訪者提供）

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