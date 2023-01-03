橙縣台灣社團賀年 歌聲中歡度

音樂人江文山與部分來賓合影。（記者蕭迪玉/攝影）

柑縣台美商會聯合柑縣台灣同鄉會、橙縣 僑界急難救助協會、台美公民協會、台灣人公共事務會柑縣分會、台美菁英協會橙縣分會、橙縣華人 獅子會、柑縣台灣醫師及牙醫師公會等社團，聯合舉辦「橙縣、聖地牙哥慶祝中華民國112年元旦團拜」，於1日下午在橙縣華僑文教服務中心禮堂盛大舉行。

團拜由柑縣台美商會副會長陳啟耕主持，橙僑中心主任蕭蓓如向來賓祝賀新年，也介紹僑胞服務手冊、「i僑卡」與僑務電子報，鼓勵大家平日多參閱僑胞服務手冊，了解包括護照申領、換發與文件驗證、停留、居留與定居設籍、僑民身分認定與證照、僑民教育、僑生資格與僑民兵役、綜合所得稅、遺產稅與贈與稅等實用資訊。

橙縣及聖地牙哥台僑團拜互賀新年。（記者蕭迪玉/攝影）

僑界因新冠肺炎(COVID-19)疫情 ，已有三年未舉辦元旦大型活動。今年疫情趨緩特別邀請資深音樂製作人江文山老師，舉辦台灣民歌及經典歌曲演唱會，江文山以吉他彈唱

當天出席來賓包括僑務委員張德芝、杜武青、張珮鑾及謝家樹，僑務諮詢委員呂耀勳、邱垂煌、林翠雲、傅家康及徐湛生、前僑務委員林益顯、僑務顧問蔡玟慧、張亦珍、朱曼玲、潘美弘、張欣珠、沈柏文、曾昭華、李彩儀、郭秀梅、陳景星、王孟恩、僑務促進委員陳鳳桃、柑縣台美商會會長楊博盛及顧問黃建誠、柑縣台灣同鄉會會長傅錦郎、橙縣華人商會會長吳正中及副會長胡安瀅、聖地牙哥中華科工聯誼會會長葉紹陽、亞美老人服務中心執行長王頌茹、慈濟橙縣聯絡處TIMA召集人陳福民醫師、心素食儀聯絡人田培英、台美菁英協會橙縣分會會長鄭鈺璁、台美菁英協會洛杉磯分會Karen，及橙縣華人獅子會前會長吳素英等僑務榮譽職人員，及社團負責人逾70人出席，同慶元旦並互拜新年。