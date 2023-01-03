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橙縣台灣社團賀年 歌聲中歡度

記者蕭迪玉╱聖塔安那報導
音樂人江文山與部分來賓合影。（記者蕭迪玉/攝影）
音樂人江文山與部分來賓合影。（記者蕭迪玉/攝影）

柑縣台美商會聯合柑縣台灣同鄉會、橙縣僑界急難救助協會、台美公民協會、台灣人公共事務會柑縣分會、台美菁英協會橙縣分會、橙縣華人獅子會、柑縣台灣醫師及牙醫師公會等社團，聯合舉辦「橙縣、聖地牙哥慶祝中華民國112年元旦團拜」，於1日下午在橙縣華僑文教服務中心禮堂盛大舉行。

團拜由柑縣台美商會副會長陳啟耕主持，橙僑中心主任蕭蓓如向來賓祝賀新年，也介紹僑胞服務手冊、「i僑卡」與僑務電子報，鼓勵大家平日多參閱僑胞服務手冊，了解包括護照申領、換發與文件驗證、停留、居留與定居設籍、僑民身分認定與證照、僑民教育、僑生資格與僑民兵役、綜合所得稅、遺產稅與贈與稅等實用資訊。

橙縣及聖地牙哥台僑團拜互賀新年。（記者蕭迪玉/攝影）
橙縣及聖地牙哥台僑團拜互賀新年。（記者蕭迪玉/攝影）

僑界因新冠肺炎(COVID-19)疫情，已有三年未舉辦元旦大型活動。今年疫情趨緩特別邀請資深音樂製作人江文山老師，舉辦台灣民歌及經典歌曲演唱會，江文山以吉他彈唱

當天出席來賓包括僑務委員張德芝、杜武青、張珮鑾及謝家樹，僑務諮詢委員呂耀勳、邱垂煌、林翠雲、傅家康及徐湛生、前僑務委員林益顯、僑務顧問蔡玟慧、張亦珍、朱曼玲、潘美弘、張欣珠、沈柏文、曾昭華、李彩儀、郭秀梅、陳景星、王孟恩、僑務促進委員陳鳳桃、柑縣台美商會會長楊博盛及顧問黃建誠、柑縣台灣同鄉會會長傅錦郎、橙縣華人商會會長吳正中及副會長胡安瀅、聖地牙哥中華科工聯誼會會長葉紹陽、亞美老人服務中心執行長王頌茹、慈濟橙縣聯絡處TIMA召集人陳福民醫師、心素食儀聯絡人田培英、台美菁英協會橙縣分會會長鄭鈺璁、台美菁英協會洛杉磯分會Karen，及橙縣華人獅子會前會長吳素英等僑務榮譽職人員，及社團負責人逾70人出席，同慶元旦並互拜新年。

橙僑中心主任蕭蓓如（右）代表僑委會頒贈獎狀給主辦橙縣雙十國慶升旗典禮的台灣大學校...
橙僑中心主任蕭蓓如（右）代表僑委會頒贈獎狀給主辦橙縣雙十國慶升旗典禮的台灣大學校友會胡安瀅。（記者蕭迪玉/攝影）
橙僑中心主任蕭蓓如（右二）代表僑委會頒贈獎狀給主辦聖地牙哥縣雙十國慶升旗典禮的朱...
橙僑中心主任蕭蓓如（右二）代表僑委會頒贈獎狀給主辦聖地牙哥縣雙十國慶升旗典禮的朱曼玲（左起）、杜武青及謝家樹。（記者蕭迪玉/攝影）

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