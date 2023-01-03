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疫情緩 好萊塢星光大道華人多

記者趙健／好萊塢報導
家住好萊塢的呂女士說，去年元旦，好萊塢幾乎看不到華人遊客面孔。（記者趙健/攝影）
家住好萊塢的呂女士說，去年元旦，好萊塢幾乎看不到華人遊客面孔。（記者趙健/攝影）

2023年的元旦，南加好萊塢大街上熱鬧非凡。在熙熙攘攘的人群中，華人面孔明顯多了起來。家住好萊塢的呂女士說，去年這個時候因為疫情在這裡幾乎看不到華人遊客的面孔，今年卻熱鬧很多。

呂女士回憶，去年的好萊塢星光大道上的景象，與今年完全不同，街上只有很少的遊客，周圍很多的咖啡廳、餐廳都倒閉了，紀念品商店裡空空蕩蕩，街頭藝人們似乎也表演得漫不經心。 「今年感覺熱鬧很多，特別是華人面孔多了起來。大概是因為中國疫情放鬆，很多人可以出境旅遊。」

在好萊塢大道上，來自中國武漢的張女士和先生一家正在星光大道上同卓別林（Charlie Chaplin）的名牌合影。張女士說，他們這次是來看兒子，已經一年多沒見面。這周剛到洛杉磯，一家人終於可以團聚過年。 「我們雖然10月份就買好了機票，但是來之前還是感覺提心吊膽，因為擔心疫情管控不讓我們出境，沒想到一夜之間就放開了。好不容易過來一趟，就想把這附近的景點都逛一遍。」

在中國戲院（TCL Chinese Theatre）的門口，在爾灣工作的華人Ricky正帶著女兒在廣場上看名人手印。 「因為最近天氣不好，害怕出遠門不方便，就想在附近找地方逛逛。也實在沒什麼地方可去，剛好最近阿凡達上映，就想來中國劇院看電影，順便逛逛好萊塢。」

隨著疫情放鬆，如今大部分華人遊客已經不再佩戴口罩。不過，也有仍帶著口罩的華人遊客表示，雖然現在疫情「不是什麼大問題了」，但聽說最近全球又出現Omicron變種病毒，還是想盡量避免被感染。

新年伊始，好萊塢大道上熱鬧非凡。（記者趙健/攝影）
新年伊始，好萊塢大道上熱鬧非凡。（記者趙健/攝影）

華人 疫情 好萊塢

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