洛城僑胞新年升旗 冬陽乍現

羅省中華會館元旦升旗儀式。（鄺松齡提供）

2023 年元旦，羅省中華會館舉行美國國旗、中華民國 國旗升旗典禮，慶祝中華民國112年開國紀念日暨元旦。這是一項傳統活動，已經持續多年。參與者不僅有傳統僑社，還有部分新僑代表，以及華裔民選官員。駐洛杉磯台北經文化辦事處處長黃敏境、洛杉磯華僑文教服務中心主任陳敏永，應邀出席。

活動於當天上午11時開始，在司儀楊得成、楊家淦主持下，628部隊和中華旗隊分別升起美國國旗、中華民國國旗，由沈露茜唱美國國歌，楊震南唱中華民國國歌，吳典龍唱升旗歌。

羅省中華會館元旦舉行升旗儀式。（楊震南提供）

中華會館當天下午卸任的主席鄺松齡致歡迎詞。他說，回想起2022年1月1日元旦升旗，好像就在昨天，而2023年的到來比想像的更快。他引用好萊塢著名導演卡梅隆所說：「如果你把目標定得過高，結果失敗了，而你的失敗要超過其他人的成功。」所以回想過去一年，有沒有定一個夢想或計畫，成功或失敗？

鄺松齡認為國父孫中山就是一個大夢想家，目標高得離譜，成功反抗了清朝皇帝，建立中華民國，建立新的自由民主政府。所以鼓勵所有人，都應該效仿國父孫中山，不要怕設定有巨大難度的目標，即使有失敗，也是很大成功。希望所有人的夢想在2023年實現。

黃敏境說，過去幾天南加州 天氣陰晴不定，前幾天曾與同事談起2023年元旦升旗典禮會不會下雨。今天起床見到窗外溫暖的陽光，心中感到無比歡欣。但不管晴天或雨天，艷陽高照或陰雨霏霏，羅省中華會館前的中華民國國旗始終飄揚，數十年來不曾間斷。

黃敏境指出，在嚮往自由、民主的人們心中，這面國旗代表的不僅是「第一」中華民國是亞洲第一個民主共和國，更是「唯一」，中華民國是華人世界中唯一的完全民主國家。因此，絕大多數參加升旗典禮的朋友們，不單單只是參加一場僑社活動而已，而是來這裡和其他有著追求自由、民主相同理念的人共同見證歷史。

他強調，如果自由、民主、人權是普世價值，那不只是在台灣適用，在中國大陸也適用。孫中山先生創立的中華民國讓中國人民知道，自由、民主可以是一個更好的選項，是可以經由努力而達成的目標。展望2023年，請大家繼續支持守護中華民國，以及它的自由民主制度。

羅省中華會館元旦舉行升旗儀式，圖為部分參與者合影。（楊震南提供）

升旗儀式後，參與者到華埠中央廣場，向國父孫中山先生銅像獻花並合影留念。

參加活動的包括傳統僑社、新僑團體、韓華及越柬寮社團代表，以及部分華裔民選官員。加州財務長馬世雲還向羅省中華會館四大首長發來賀狀，並由資深顧問張自豪代頒。