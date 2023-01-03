創意花車 犀牛、變形金剛吸睛

栩栩如生的犀牛，在場不少兒童開心大笑，不時詢問犀牛的真假。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯縣巴沙迪那市（Pasadena）第134 屆玫瑰花車遊行 ，1月2日由空軍B-1B噴氣機（B-1 Lancer）的呼嘯聲中拉開序幕。這是繼2020年花車遊行因疫情 取消，2021年花車遊行實施強制戴口罩令之後，首次在未因疫情設限下實體舉行，許多民眾更是從各州不遠千里到場支持歡呼。

Trader Joe's裝飾花車以摩托騎士帶隊，高大的身影讓民眾驚訝不已。（記者張庭瑜／攝影）

今年度玫瑰花車遊行組委會主席溫斯科特（ Amy Wainscott ）宣布主題為「轉折」（Turning the Corner），以致每個參賽單位卯足全力， 將花車打扮的別出心裁，其中Trader Joe's的大型機車、聖地牙哥動物園 （San Diego Zoo Wildlife Alliance）的動物花車、拉肯亞達弗林楚奇（La Cañada Flintridge）市的變形金剛花車等，都引起民眾驚呼連連，紛紛掏起手機拍照留念。

榮獲「利甚曼公共精神」獎的蜜蜂花車。（記者張庭瑜／攝影）

以農曆新年為主題的花車，讓在場華人民眾驚呼連連，十分開心。（記者張庭瑜／攝影）

唐尼（Downey）玫瑰花車協會以「蜜蜂」作為啟發靈感，榮獲「利甚曼公共精神」獎（Leishman Public Spirit），車體以花園造型的花車、配有蜜蜂圍繞在花卉、草莓、蜂巢，搭配紅色、紫色花卉組成，整體花生機盎然。

不少華人民眾到場觀看花車， 並不時讚嘆花車裝飾創意。（記者張庭瑜／攝影）

學生表演的樂隊表演，精神抖擻，學生不時向民眾揮手。（記者張庭瑜／攝影）

Trader Joe's 以「勇往直前」贏得箭牌遺產（Wrigley Legacy）獎， 花車以一名戴著廚師帽的騎士高舉蛋糕，騎著重機，後座拖行以各類新鮮水果、披薩組成的海盜船邁進。整體色彩明亮，以紅、粉、紫、白作為騎士身體主色，而海盜船則以黃橙色作為主色，船身隨處可見葡萄、香蕉、檸檬等作為點綴。

2023年度玫瑰花車遊行獲獎者。（記者張庭瑜／製作）

AES聖地牙哥動物園野生動物聯盟（San Diego Zoo Wildlife Alliance by AES）以「園區50周年慶」贏得動畫獎（Animation）。花車的前端以兩隻栩栩如生的犀牛、及尾端的長頸鹿作為整體車身亮點，而花車底座則以亮色系花朵裝飾，讓動物及車身在前行的同時，沉穩又不失活潑。而此次花車遊行共頒發23項不同獎項，穿插近30團不同地區樂隊，其中不少參賽團體更是從賓州、維吉尼亞州、日本、台灣等遠地前來。