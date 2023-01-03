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雨後加州水庫終進帳 水位仍低

編譯組／綜合報導
連日來降雨，加州六大巨型水庫進帳，然仍低於水平。（Fox 11）
連日來降雨，加州六大巨型水庫進帳，然仍低於水平。（Fox 11）

Fox 11電視台報導，近期加州降雨量增加，原本水量告急的水庫「進帳」了些，然相關單位表示，加州大型水庫蓄水量「仍遠低於應有水平」，民眾仍應節約用水。

加州供水支柱是來自六個大型水庫：沙斯塔（Shasta）、奧羅維爾（Oroville）、三合（Trinity）、新梅隆斯（New Melones）、唐佩渚（Don Pedro）和聖路易斯（San Luis）水庫等。

去年11月8日，這六座大型水庫蓄水量僅達33%。

在正常年份，這些水庫在同一時間的蓄水量為54%，但近年來加州乾旱，水庫蓄水量較平均低。

隨著風暴系統影響，2022年12月30日午夜，水庫蓄水量增加至34%。至12月31日除夕的午夜，大氣河流增加，水庫的水位又上升一個百分點至35%。對加州而言，這是個巨大收益，但整體來說水位依舊低。

這也意味著加州水大仍然有65%是空的，需更多風暴系統降臨，才能達到正常水平。

加州氣候學家安德森（Mike Anderson）表示，「要讓加州人擺脫這種情況，需要的遠不止這些。」

水資源機構，如南灣（South Bay）的山谷水資源局知道，與當地降雨一樣重要的是，他們非常依賴這些巨型水庫。

水庫發言人凱勒（Matt Keller）說，「我們在今年這時候應該看到的情況，已經遠低於正常值。」

在水庫蓄水量為30%的情況下，索諾瑪湖（Lake Sonoma）一夜之間水位上升了1%，但需要翻倍才能回到正常。

東灣（East Bay）MUD的科曼奇水庫（Comanche Reservoir）蓄水量為59%，處於正常水位。

福爾森湖（Folsom Reservoir）正常蓄水量為57%，但實際上目前蓄水量已達140%，這是個非常好的現象。

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