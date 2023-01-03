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洛城新語／下雨是南加人的小歡喜

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101號高速公路上，有車主特意打開敞篷跑車的頂棚，在小雨中兜風；露天浴池騰著熱氣，有媽媽帶著女兒在雨中泡澡；公園裡，小朋友們圍成圓圈，興奮地在雨中「踩水」；這幾個近日在洛杉磯出現的畫面。畫面裡的主人翁們無一例外，迫不及待地淋著雨，要和加州少有的雨天多待一會。

在2022年的最後一周，南加迎來了連續多日的降雨天氣。和很多地方的人不大一樣，南加人對雨天「情有獨鍾」。在一個洛杉磯本地人的論壇裡，有人說：「只要下雨我一定會開著窗戶睡覺，我喜歡聽窗外雨滴的聲音。」還有人說：「每個雨天我都會出去散步，我喜歡雨水打在臉上的感覺。」

南加人對雨天的喜愛也在情理之中，迎著雨徜徉在雨中那種滿心歡喜享受的畫面，也就見怪不怪了。

物以稀為貴。作為全美最乾旱的地區之一，乾燥缺水，南加地區尤甚。少有的降雨偶爾出現在冬春季節，下雨天自然也就成了南加少見的奇景。在洛杉磯的幾條主要道路向北望去，常年看到的是暗紅色的山脊，入冬後依稀能看見泛白雪頂，向陽面的植被也多是些多肉、矮灌木或是仙人掌。小雨天裡，空氣濕潤，霧氣會升騰至半山，整個顏色也都深沉了下來，不知是洗乾淨了枝葉還是解了渴，樹木變得更綠。這本就是南加州不多見的另一份美麗。

南加人喜愛自然。加州自然環境多樣，海岸線、高山、森林、沙漠、田野，應有盡有，而南加州氣候又更為宜人。對加州人來說，親近自然非常容易，親近自然也就成了加州人的一種習慣。既然喜愛親近自然，來自天空的降雨又如何能夠缺席南加人的歡喜。

一位幾代都住在洛杉磯的人說，「我無法想像人們是怎麼能夠忍受在沒有自然的城市中生活，那樣的話，他們唯一能期待的也就只剩天氣的變化了。比如下雨天，這就是你我和自然連接的機會。」

南加人也生得愜意。加州的節奏向來很「慢」，加州人的嘴邊也經常掛著「Chill」。尊重舒適，享受愜意，用血液裡的這份鬆散閒適對待生活。整個加州多元的文化歷史，豐富的族裔背景和移民環境，讓人們被開放、接納與包容的氛圍滋養。平日裡少了些糾結，少了些要求和苛刻，在心裡也就騰出了更多點空間，來接納意料之外的雨天。

對有的人來說，陽光能治癒一切。南加一年四季都是陽光，那些陽光無法治癒的部分，就交給雨水試試吧。

南加 加州 洛杉磯

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