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暫晴2天 南加降雨機率將增加

記者趙健／綜合報導
國家氣象局預測，南加地區未來一周將面臨強降雨天氣。 （記者趙健／攝影）
國家氣象局預測，南加地區未來一周將面臨強降雨天氣。 （記者趙健／攝影）

2022年底至新年伊始，一場風暴給南加地區帶來持續降雨，造成多個路段交通擁堵和部分高速關閉。國家氣象局（National Weather Service）預測，南加地區未來還會迎來更多降雨天氣，多個城市降雨量將超2吋；而加州中部沿海地區及部分山區的降雨量將達4-5吋。

雖然近兩日天氣短暫放晴，但國家氣象局表示，2日（周一）下午開始降雨機率將增加。 4日（周三）晚間至5日（周四），受強大的太平洋風暴影響，中部海岸地區（Central Coast）至范杜拉縣（Ventura County）再到洛杉磯縣將會出現強降雨天氣。

受持續降雨天氣影響，洛杉磯縣公共衛生局（Los Angeles County Department of Health Services）發近日布了海洋水質降雨警告——「流入海洋的雨水可能攜帶細菌、化學物質、碎屑垃圾和其他健康危害的物質，與受汙染的海水接觸可能會使人生病。」該警告至少會持續至3日早上，隨著更多降雨預測，該警告的時間可能會延長。

儘管近日的降雨天氣影響了民眾假日出行，但對加州農業來說卻正是久旱逢甘霖。據報導，加州在過去15年的大部分時間裡都處於異常乾旱的狀態，而近三年的乾旱程度更是有紀錄以來最乾燥的晚冬之一。截止2022年12月底，加州近98%的地區都處於「乾旱」狀態，80%的地區為「嚴重乾旱」。洛杉磯以北的中央山谷地區（Central Valley）的農業區更是處於「極度乾旱」，這是乾旱監測測告中嚴重程度最高的一類。「極度乾旱」一直從洛杉磯北部蔓延至加州中部。

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