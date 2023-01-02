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觀賞玫瑰花車遊行 須知10件事

記者陳懿╱綜合報導
一年一度的巴沙迪那玫瑰花車遊行，主辦單位呼籲參加的民眾保暖及建議配戴口罩。（圖片來源：Rose Parade Twitter）
一年一度的巴沙迪那玫瑰花車遊行，主辦單位呼籲參加的民眾保暖及建議配戴口罩。（圖片來源：Rose Parade Twitter）

第134屆玫瑰花車遊行即將到來，民眾如果打算去現場觀看，請務必提前閱讀此文。

1. 基本訊息

玫瑰花車遊行將於1月2日（周一）早上8時啟動，全程5.5英里，遊行隊伍從橙林街（Orange Grove Blvd）起步，朝北右轉進入科羅拉多大街(Colorado Blvd)，東行至西拉馬德瑞(Sierra Madre)大街，沿途經過約40個街口，最後抵達勝利公園(Victory Park)。

今年的主題名為「轉折」（Turning the Corner），慶祝民眾勇敢面對疫情和奔向希望的未來。遊行大禮官是前國會眾議員吉佛茲（Gabby Giffords），玫瑰皇后是17歲的布拉德（Bella Ballard），來自艾塔迪納（Altadena）。

多家電視台會進行實況轉播，有ABC, KTLA 5, NBC, Peacock, Cowboy Channel，還有 RFD-TV。

2. 活動內容

遊行將由樂隊「發脾氣的菲茲」（Fitz and the Tantrums）開場表演，他們將表演最新專輯的主打歌Let Yourself Free。上午8時左右，會有來自南達科他州的B-1B Lancer轟炸機在天空中表演。接下來還有巨型花車、軍樂隊，和馬術隊的演出。在遊行的最後將會由葛萊美獎得主坦雅塔克（Tanya Tucker）獻唱，並由巴沙迪那的合唱團AME Praise Team加入。

3. 哪裡停車

如果要到現場觀看遊行，可以事先在網路上預定車位：

AP Parking: ap-parking.myfreesites.net；City of Pasadena: 626-744-7665，cityofpasadena.net/transportation；LAZ Parking: 626-578-1705, lazparking.com/locations/rose-bowl-parking；Sharp Seating Company: 626-795-4171, sharpseating.com

4. 大眾交通

地鐵L線（舊名Gold Line）將與玫瑰花車遊行和玫瑰錦標賽活動提供交通接送。若在岱爾瑪站（Del Mar Station）下車，向北步行兩條街到遊行路線。在紀念公園站（Memorial Park Station）下車，則向南步行兩條街，就會抵達遊行路線。如果選擇在湖站（Lake Station）或艾倫站（Allen Station）下車，則是向南步行四條街，並會看到遊行。另外，Metro還將在各城市提供巴士定期往返玫瑰花車遊行區域。詳細資訊請至： metro.net查看。

5. 街道管制

巴沙迪那警察局將提前關閉遊行的路線，禁止車輛通行，加強公共安全。路線將從1日晚上10時開始關閉，直到第二天下午兩天。

6. 合適穿戴

前往現場觀看遊行的民眾要注意保暖，氣象預測在遊行途中可能下小雨。建議配戴口罩，因為洛杉磯縣近日的確診數有上升的趨勢。

7. 注意安全

由於參加遊行的人數預計將高達70萬人，呼籲民眾提高警戒。如果有緊急狀況請撥打911，非緊急狀況則撥打626- 744-4241。

8. 相關景點

洛杉磯縣植物園 （The Los Angeles County Arboretum and Botanic Garden），地址：127 acres at 301 North Baldwin Ave, Arcadia, CA 91007，電話：626-821-3222

漢庭頓圖書館（The Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens），地址：1151 Oxford Road, San Marino, CA 91108，電話：626-405-2100。

洛杉磯縣美術館 （Los Angeles County Museum of Art），地址：5905 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90036，電話323-857-6000

9. 近距離觀賞花車

如果想要近距離觀賞花車，可以參加在遊行後（1月2日和1月3日）舉辦的花車展覽（Floatfest）。花車將在西拉馬德瑞大街(Sierra Madre Ave.)和華盛頓大道Washington Blv.）排列成一直線，提供民眾觀賞。據資料統計，每年近有7萬人參加。入場費為20元，可以在sharpseating.com購買預售票，而必須佩戴口罩。

10. 聯絡方式

巴沙迪那活動中心：626-793-2122；玫瑰遊行熱線： 877-793-9911；巴沙迪那城市官方推特：@PasadenaGov；巴沙迪那消防局和警察局： @PasadenaFD and @PasadenaPD

遊行 洛杉磯 警察

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