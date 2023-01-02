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巴沙迪那花車遊行若遇風雨 仍走到底

記者丁曙／巴沙迪那報導
2006年1月2日玫瑰花車遊行遭遇強風暴雨，來自日本福岡縣的清家(Seika)女子高中樂儀隊，號聲嘹亮，熱情不減。（記者丁曙／攝影）
2006年1月2日玫瑰花車遊行遭遇強風暴雨，來自日本福岡縣的清家(Seika)女子高中樂儀隊，號聲嘹亮，熱情不減。（記者丁曙／攝影）

除夕日南加州大風大雨，人們在徹夜雨聲中迎來了新年元旦。但1月2日巴沙迪那玫瑰花車遊行（Pasadena's Rose Parade）當日還會下雨嗎？如果下雨花車還會照常舉行嗎？目前氣象預測，在遊行日下午 4 時以後可能會下雨。即使上午下雨，花車遊行照常舉行，風雨無阻。

據國家氣象局的數據，在花車遊行日，下午 4 時後有 30% 的機率下雨。白天大部分時間晴朗，最高氣溫接近 56 度。但到了晚上可能會下雨，主要是在晚上10 時之後。所以，花車遊行很可能躲過陣雨。

儘管歲末除夕日，南加州地區普降豪雨，氣象局發出強風警告和山洪暴發警報。然而，雲層可能會在巴沙迪那第134屆花車遊行日當天上午散去，讓1月2日上午 8 時開始持續到上午 10 時的花車遊行可能會躲過陣雨。然而，下午2時開打的玫瑰碗足球比賽則風雨難測，球迷們應該攜帶雨傘雨衣，球賽地點在擁有 100 年歷史的體育場。

然而，天有不測風雲。如果1月2日(周一)從上午 8 時到上午 10 時，在巴沙迪那市普降豪雨，花車遊行是否繼續？雖然在花車遊行日遭遇大雨的情況相對罕見，但玫瑰花車遊行從來沒有因為下雨而取消，風雨無阻，照常進行。

根據檔案記錄，玫瑰花車遊行日下雨在134年的歷史上只發生過 10 次，那就是 1895、1899、1906、1910、1916、1922、1934、1937、1955 和 2006年。主辦單位準備了拖車，將被雨水淋溼而超重、走不動的花車拖著走，觀眾帶上了雨具熱情不減。而各支遊行隊伍則無畏風雨，一往無前，將行程進行到底。

回顧最近一次花車遊行遭遇大雨是2006年，這年元旦也是周日，花車遊行改在1月2日，偏偏遭遇了強風暴雨。當年的遊行主題是「奇妙無比」，玫瑰遊行上午8時準點登場，由48輛花車、25支樂儀隊、23支騎兵隊和3輛貴賓車隊組成的99個方陣，在一陣又一陣的歡呼聲中行走了2小時30分，全程5.5英里，現場仍有幾十萬觀眾助陣喝采。

當日整個上午天氣惡劣，風雨交加，但現場民眾熱情高漲，幾十萬人為花車熱烈鼓掌喝采，許多支樂儀隊的少男少女們，仍以鮮艷的軍禮服或半祼身的體操服出場，動作一絲不苟，鼓樂響徹雲霄。其中，來自日本福岡縣的清家(Seika)女子高中樂儀隊的學生們，作風頑強，意志堅定，表演照常，熱情不減，觀眾們無不動容，感激萬分。

遊行 加州 南加

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