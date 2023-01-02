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州長為快餐員工加薪 業者提公投反制

編譯組／綜合報導
沙加緬度縣高級法院法官日前暫時阻止加州一項具有里程碑意義的新法，該法旨在提高快餐員工的薪資，改善工作條件。圖為快餐員工遊行支持法案。(美聯社）
沙加緬度縣高級法院法官日前暫時阻止加州一項具有里程碑意義的新法，該法旨在提高快餐員工的薪資，改善工作條件。圖為快餐員工遊行支持法案。(美聯社）

美聯社報導，沙加緬度縣高級法院華裔法官張謝麗安（Shelleyanne Chang，譯音），日前暫時阻止加州一項具有里程碑意義的新法生效，該法旨在提高速食業員工的薪資，改善工作條件。她並決定於13日，就該法舉行聽證會。

張謝麗安這項命令，是對餐飲團體和業者提起訴訟的回應，這些團體正尋求讓該法放入2024年11月提案中交由選民公投票，餐飲集團試圖阻止該項於2022年9月由州長紐森簽署的法律。

紐森簽署的法州設立了一個由十人組成的委員會，替加州速食業員工制定最低工資與工作時間和工作條件標準。

加州和縣選舉官員，仍在核實這項提案是否能獲得足夠簽名，預計將在本月作出決定。一旦獲得合法且足夠的簽名數，紐森簽署的法案將暫停生效，直到選民投票決定。

與此同時，加州勞資關係廳（Department of Industrial Relations）計畫元旦開始實施新法。但任何工資上漲或其他變化，至少要到10月才能生效，這意味著法律不會對工人或工資產生直接影響。

國際加盟經營協會（International Franchise Association）首席執行長哈勒（Matt Haller）在聲明中說，加州法要求在決定是否公投前保持沉默。據悉，餐飲業團體提交超過100萬選民簽名支持公投，遠高於加州法律要求的62萬個有效簽名。

推動支持成立委員會的服務業員工國際工會（Service Emplyees International Union）抨擊這項訴訟，並特別點名包括麥當勞、星巴克等公司。

工會執行董事奧爾（Tia Orr）在聲明中說，「當企業未能在立法機構中阻止法案時，他們會轉而資助讓法案變成公民提案。」

若餐飲業者推動的公投案不符合公民投票條件，紐森的法案即可執行。至2023年底，快餐員工工資可能會提高至每小時22元。加州所有勞工最低工資，則於元旦起提高至每小時15.5元。

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