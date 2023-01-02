州長為快餐員工加薪 業者提公投反制
美聯社報導，沙加緬度縣高級法院華裔法官張謝麗安（Shelleyanne Chang，譯音），日前暫時阻止加州一項具有里程碑意義的新法生效，該法旨在提高速食業員工的薪資，改善工作條件。她並決定於13日，就該法舉行聽證會。
張謝麗安這項命令，是對餐飲團體和業者提起訴訟的回應，這些團體正尋求讓該法放入2024年11月提案中交由選民公投票，餐飲集團試圖阻止該項於2022年9月由州長紐森簽署的法律。
紐森簽署的法州設立了一個由十人組成的委員會，替加州速食業員工制定最低工資與工作時間和工作條件標準。
加州和縣選舉官員，仍在核實這項提案是否能獲得足夠簽名，預計將在本月作出決定。一旦獲得合法且足夠的簽名數，紐森簽署的法案將暫停生效，直到選民投票決定。
與此同時，加州勞資關係廳（Department of Industrial Relations）計畫元旦開始實施新法。但任何工資上漲或其他變化，至少要到10月才能生效，這意味著法律不會對工人或工資產生直接影響。
國際加盟經營協會（International Franchise Association）首席執行長哈勒（Matt Haller）在聲明中說，加州法要求在決定是否公投前保持沉默。據悉，餐飲業團體提交超過100萬選民簽名支持公投，遠高於加州法律要求的62萬個有效簽名。
推動支持成立委員會的服務業員工國際工會（Service Emplyees International Union）抨擊這項訴訟，並特別點名包括麥當勞、星巴克等公司。
工會執行董事奧爾（Tia Orr）在聲明中說，「當企業未能在立法機構中阻止法案時，他們會轉而資助讓法案變成公民提案。」
若餐飲業者推動的公投案不符合公民投票條件，紐森的法案即可執行。至2023年底，快餐員工工資可能會提高至每小時22元。加州所有勞工最低工資，則於元旦起提高至每小時15.5元。
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