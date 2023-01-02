世報年節展／爵士、街舞 YG展現年輕活力

YG舞團表演精彩的現代舞蹈，將給民眾帶來耳目一新的視聽感受。（受訪者提供）

為慶祝華人 農曆新年，洛杉磯 世界日報和蒙特利公園市政府等單位合辦的年節展，將在1月21日和22日熱鬧登場。由專業的年輕舞者組成的YG舞團，將表演精彩的現代舞蹈，給民眾帶來耳目一新的視聽感受。

YG 舞蹈工作室（YG Dance Studio）指導主任Ricky Sun表示，年節展當天將帶領學員獻上三個舞蹈節目。第一支舞蹈由三名男生表演放克爵士樂 (Jazz funk)，這是上世紀五六十年代受藍調影響發展而來的一種爵士樂，以強勁節奏加上鄉土氣息作為主旋律。 Ricky 指出，這支舞蹈的風格比較有趣好玩，而且將展現不同的編舞形式。

第二個節目由YG舞團11名專業舞者組成，這支舞蹈融合韓國街舞、美式街舞等特色，表現形式現代化，是一支流行舞蹈；此外，第三個節目將由30名九歲至12歲的小學員奉上，是一支歡快的集體街舞，場面十分熱鬧。

該舞蹈工作室創立於2016年，YG代表「年輕一代的未來」（The Future of Young Generation），寓意學校以培養未來舞蹈人才為目標。工作室由洛杉磯優秀專業的舞蹈老師組成，以拉丁舞和KPOP街舞為特色，並提供多樣化的舞蹈課程。舞團成員一起分享舞蹈經驗，共同為完成舞者夢想而努力，成立以來，他們將舞蹈活動推廣至華人社區，多次參加各種社團和社區舉辦的活動。