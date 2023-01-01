為睹盧山真面目 花車迷冒雨排90分鐘

全美各地人們冒雨排隊先睹為快看花車。（記者張宏╱攝影）

來自全美各地的人們，31日從中午到傍晚聚集在巴沙迪那（Pasadena）的花車工廠外，冒著綿綿細雨，排著長長隊伍，站足了90分鐘，甚至有人因體力不支暈倒，然而眾人熱情不減，只是為了觀賞玫瑰花車。

（影音來源：記者張宏）

第134屆玫瑰花車遊行 和第109屆玫瑰碗足球賽將於2023年1月2日舉行，花車遊行的主題「轉折」（Turning the Corner），慶祝民眾勇敢面對疫情 和奔向希望。在巴沙迪那的花車工廠31日開放民眾參觀，來自全美各地的人們冒著綿綿細雨在雨中排隊。排隊的長龍一路蔓延，主辦方在不同長度位置標識等待時間，而在中午時分其長度已超過90分鐘的等待時間。

今年花車遊行期間來自世界各地的人們預計有70萬人聚集在巴沙迪那。31日人們站在雨中，有人打著傘，有人穿著雨衣，也有人未帶雨具衣服濕透。有一個小女孩因為下雨外加等待時間過長而暈倒，被救護人員扶走休息。長隊中大多是洋人，偶爾有一些亞裔面孔，且多數不戴口罩，一邊排隊一邊聊天，宛如疫情前的樣子。 義工們在有條不紊的忙碌著。（記者張宏╱攝影） 主辦方在不同的排隊位置標識等待時間。（記者張宏╱攝影）

來自亞凱迪亞 的居民丁小姐和朋友來看花車，她說以前也在這裡做過義工，所以對新年看花車已成約定俗成的習慣。因為這次遊行是周一，她當天要上班，就想著提前來看看。但沒想到下雨天還那麼多人排隊，她和朋友沒帶雨具，在雨中飢寒交迫，有點想放棄，但想著一年就這一次就堅持下來。

現場維持秩序的工作人員王小姐表示，31日排隊看花車的人很多，感覺超過去年，畢竟開始走出疫情了。 造型各異的花車。（記者張宏╱攝影） 是什麼讓人們31日冒雨排隊十里長街，站足90分鐘以上就只為看它？（記者張宏╱攝影）

花車工廠內義工們在有條不紊的忙碌著，有人負責搬運花朵，有的負責黏貼等。多名慈濟義工也在現場忙碌著，阿罕布拉的華人呂女士已是第二次做義工，她表示要在這裡忙一整天。