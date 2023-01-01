假日購物 華人愛低價海淘

和往年不同，礙於通膨和對未來的不確定性，消費者購物習慣也呈現晚購物和分散預算的趨勢。（unsplash圖片）

2022年12月26日的Boxing Day你消費了嗎？每年聖誕節的後一天被稱為Boxing Day，很多人選擇在這一天採購減價商品。和往年不同，由於通膨與對未來的不確定性，消費者購物習慣也呈現晚購物和預算 分散的趨勢。消費者會花更多時間在商店評估與選購，平價或折扣力度大的商品同比往年更受青睞。

根據萬事達卡12月26日發布報告顯示，因為大幅折扣吸引消費者，美國零售額在11月1日至12月24日期間增長7.6%，高於預期的7.1%。 然而，由於高通膨、利率上升和經濟衰退等擔憂，民眾消費變得更謹慎，今年假日零售額增長低於去年的8.5%。包括亞馬遜和沃爾瑪 在內的零售商，為消除過剩庫存並將其保持正常水平，在節日期間提供大幅折扣。

從感恩節到網購星期一中間的五天時間裡，玩具到電子產品的需求強勁；但萬事達SpendingPulse 的報告顯示，電子產品的銷售額，在2022年11月到12月24日近兩個月的時間內下降5.3%。服裝和餐廳類別的銷售額，分別增長 4.4% 和 15.1%，幫助提振整體銷售狀況。在線銷售額則在此期間增長10.6%，略低於去年11% 的增幅。

萬事達卡高級顧問Steve Sadove表示，今年假日零售季與往年不同，零售商普遍的打折幅度很大，以適應高漲的通膨與節日聚會需求。

華人 Jenny李縮減今年一家人的服裝預算，她說，雖然相比汽油和旅行開支，服裝鞋子的漲幅並不大，但是按照優先級，新衣服支出大概也是最不需要的。最多是孩子衣服要買新的，但是她打算從更便宜的拼多多和淘寶去買。

報告顯示，消費者總體支出從疫情期間廣泛紓困金引發的揮霍中放緩，越來越多轉向食品等必需品，而在電子產品、家具、新衣服和其他非必需品上的支出，已出現消退跡象。 許多購物者傾向去更便宜的商店消費，例如1元店或沃爾瑪這樣的大賣場。

更多華人轉向拼多多和海淘，華人媽媽江女士表示，洋人可能覺得沃爾瑪十幾元的衣服很便宜，但是對華人來說，價格折算成人民幣，也是要近百元人民幣，而相比之下，中國的平台價格更有吸引力。他家今年的聖誕禮物和裝飾多數都是從淘寶海運過來的，能省下好幾倍的價錢。