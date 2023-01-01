華人女婿洪雷明 現場揮毫贈春聯

華人女婿書法家洪雷明（右）和太太洪瑜珍（左）。（洪雷明提供）

本名Louie M Valdivia的華人女婿洪雷明，與太太洪瑜珍都是南加州台灣人社區的活躍人士。年近八旬，洪雷明將在兔年新年1月21、22日的世界日報 新春年節展再次揮毫，現場為大家寫春聯，太太也將一如既往伴隨先生左右，為大家一起送上新年祝福。

兔年新春將是洪先生第15年為大家現場揮毫寫春聯。他說，自己寫字慢，一對春聯寫起來起碼得十分鐘。這些天，他已開始在家提前動筆，每個字都非常用心。

早年在台灣師範大學學習國語，在洛杉磯加大 （UCLA）完成中文專業本科、碩士學位，後任職美國駐香港領事館。洪先生說，2007年退休開始學習中國書法 ，特愛隸書。他特別感謝書法老師袁志鍾的啓蒙，左手寫毛筆字，「沒有老師就沒有今天的我」。因書有所成，多次應洛杉磯公共圖書館和世界日報之邀表演書法。洪先生對作品要求很高，每天習字至少三小時，十多年如一日。