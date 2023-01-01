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華人女婿洪雷明 現場揮毫贈春聯

記者楊青╱洛杉磯報導
華人女婿書法家洪雷明（右）和太太洪瑜珍（左）。（洪雷明提供）
華人女婿書法家洪雷明（右）和太太洪瑜珍（左）。（洪雷明提供）

本名Louie M Valdivia的華人女婿洪雷明，與太太洪瑜珍都是南加州台灣人社區的活躍人士。年近八旬，洪雷明將在兔年新年1月21、22日的世界日報新春年節展再次揮毫，現場為大家寫春聯，太太也將一如既往伴隨先生左右，為大家一起送上新年祝福。

兔年新春將是洪先生第15年為大家現場揮毫寫春聯。他說，自己寫字慢，一對春聯寫起來起碼得十分鐘。這些天，他已開始在家提前動筆，每個字都非常用心。

早年在台灣師範大學學習國語，在洛杉磯加大（UCLA）完成中文專業本科、碩士學位，後任職美國駐香港領事館。洪先生說，2007年退休開始學習中國書法，特愛隸書。他特別感謝書法老師袁志鍾的啓蒙，左手寫毛筆字，「沒有老師就沒有今天的我」。因書有所成，多次應洛杉磯公共圖書館和世界日報之邀表演書法。洪先生對作品要求很高，每天習字至少三小時，十多年如一日。

洪先生說，他為民眾書寫春聯，都是經過很多次練習的字，因此不是什麼字都能寫。兔年春聯「菜單」，包括「兔年瑞氣（Rich）」、「兔躍新程」、「玉兔報喜」、「玉兔賀歲」、「鴻兔大展」、「金兔滿堂」、「兔年兆豐」等。其他像「福、康、壽、寧、喜、樂」的單字也可以寫。而像「金玉滿堂」之類的新年景句，他也準備了一些，讓喜歡的民眾可以掛上一輩子。

華人女婿書法家洪雷明專精隸書。（洪雷明提供）
華人女婿書法家洪雷明專精隸書。（洪雷明提供）
華人女婿書法家洪雷明兔年春聯的部分菜單。（洪雷明提供）
華人女婿書法家洪雷明兔年春聯的部分菜單。（洪雷明提供）

書法 洛杉磯加大 世界日報

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