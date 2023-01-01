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高定女王郭培作品 寶爾博物館展出

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
郭培是全球時尚界極具顛覆性的設計師，她的影響已永久性地改變全球時尚產業。（寶爾博物館提供）
郭培是全球時尚界極具顛覆性的設計師，她的影響已永久性地改變全球時尚產業。（寶爾博物館提供）

南加橙縣寶爾博物館（Bowers Museum） 即起至2023年5月14日，推出有中國「高定（高級定製）女王」美譽的郭培的40多套高定作品；以「郭培：高定時裝的藝術」為題，將她近20年的高定歷程集結成冊，和北美觀眾分享。 

展覽從一個全新的視角為民眾呈現郭培高定時裝的藝術魅力，40多套由郭培親手挑選的高定作品，匯集了設計師最具個人風格的作品，濃縮了設計師近20年的高定藝術之旅。這也是繼2022年4月在舊金山美術館榮勳宮成功展出「郭培：奇幻高定」展覽後，又一場風格迥異的郭培高定時裝大秀。

「郭培：高定時裝的藝術」展覽中最大亮點是，郭培傾心設計的「中式嫁衣」，這套首次於北美出展的嫁衣，正是著名影星劉詩詩穿過的潮繡褂皇(King of Chaoshan-style Bridal Top and Skirt)，製作時長7500小時。

郭培從業20多年來，無數明星名流、政商精英和皇室成員都曾找她設計服裝，為的是更好地彰顯自我，在人群中脫穎而出。郭培的刺繡，也是其服裝最醒目的標識。秉承對中華文化的傾心熱愛，郭培致力於傳統服飾工藝的研究與創新，不僅將青花瓷的秀美和水墨畫的意境運用到服裝設計中，還讓幾千年的刺繡工藝在高級定製中大放異彩。

郭培最初引起全球關注，始於2015年5月小天后雷阿娜(Rihanna)在大都會 博物館的慈善晚宴(Met Gala）中選穿的「大黃袍」。之後更在大都會博物館出展中的「中國：鏡花水月(China： Through the Looking Glass)」的專題展覽中以青花瓷，和大金入選該展。

郭培在2016年巴黎春夏時裝周應邀出展，也是她高定時裝的巴黎首秀，這也是法國高定公會成立近150年來，首次邀請中國的服裝設計師在巴黎時裝周進行專場發佈。

巴黎首秀之後，郭培被「時代周刊」（Time）以藝術家身份，被評選為全球100位最具影響力人物。

寶爾博物館華人董事長施劉秀枝表示，高級定製是時裝界的金字塔塔尖。郭培的高定藝術將傳統服飾元素與現代設計巧妙結合，將東方和西方不同文化的精髓完美地融合在一起，呈現出兼具現代美感和古典韻味的獨特風格。其高定時裝以其獨樹一幟、不同凡響的藝術魅力震撼全球時尚界。

寶爾博物館為因應此次展覽，更設置為15人以上的華人機構提供中文導覽服務。

寶爾指出，很感謝本次展覽的主要贊助、杜紀川夫婦(Mary & John Tu)，和中國南方航空物流公司(China Southern Air Logistics)。更多詳情及購票信息可訪問bowers.org/couture。

高定女王郭培於寶爾博物館出展服裝展。（寶爾博物館提供）
高定女王郭培於寶爾博物館出展服裝展。（寶爾博物館提供）

博物館 大都會 華人

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