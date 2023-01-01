澳淶塢電影節 「長津湖」獲華語最佳影片

首屆澳淶塢五大洲電影節金莉花獎獲獎名單日前在首屆世界電影產業大會上揭曉，圖為主辦方王海歌（左二）為獲獎者頒獎。（主辦方提供）

首屆澳淶塢五大洲電影 節金莉花獎獲獎名單日前在首屆世界電影產業大會上揭曉，五大洲電影主競賽單元中，「犬之力」榮獲全球最佳影片，中國電影「長津湖」獲華語最佳影片，張藝謀憑「懸崖之上」獲華語最佳導演 。

首屆澳淶塢五大洲電影節評選時段為2021年1月1日至12月31日在全球各個國家和地區首次上映的新片。「犬之力」講述了一個西部地區發生的謀殺案，展示了少年人的殘忍，故事中傳遞的孤獨感令人印象深刻。史蒂文．斯皮爾伯格憑「西區故事」斬獲全球最佳導演，丹澤爾．華盛頓憑「麥克白的悲劇」獲全球最佳男主角，克里斯汀．斯圖爾特憑「斯賓塞」摘得全球最佳女主角。匈牙利女演員莉洛．克茲林格憑借「森林隨處可見」榮獲全球最佳女配角，日本演員鈴木亮平憑借「孤狼之血2」奪得全球最佳男配角。20歲的英國年輕女演員艾米莉亞．瓊斯憑借「健聽女孩」榮獲全球最佳新人演員。

作為一個起源於中國的全球電影獎項，對華語電影有著遠超其他國際獎項的關注度，為了讓更多優秀的華語電影能在海外得到更多關注和更加客觀公允的評價，特地設立了華語電影單元。在華語電影單元中，張涵予憑「中國醫生」奪得華語最佳男演員，徐帆憑「關於我媽的一切」拿下華語最佳女演員。余曦、黃欣、趙寧宇憑「1921」榮獲華語最佳編劇，「怒火．重案」榮獲最佳海外傳播影片。

澳淶塢五大洲電影節於今年9月8日在澳門 創辦，是由澳淶塢製片人協會主辦的一個全球性國際電影節，獎項名稱為金莉花獎，評選面向在全球各個國家和地區上映的電影，旨在表彰全世界對電影藝術發展作出積極探索和創新的優秀電影作品和電影人。