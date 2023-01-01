華裔、非裔混血女演員柏珍宇 勇闖好萊塢

華裔、非裔混血好萊塢女演員柏珍宇。（柏珍宇提供）

好萊塢 2022年拍攝的一部影片「M3GAN」將在2023年1月初公映，參演影片的有一位華裔、非裔 混血女演員；她的媽媽來自台灣，爸爸是非裔，她的中文名字是柏珍宇（Jen Van Epps）。柏珍宇從小就喜歡表演藝術，並且熱愛華人傳統文化，能說流利中文，唱國語歌曲。

她曾參加過多部電影 、電視劇拍攝，一直執著不懈的追逐自己的藝術夢想。她說，進入好萊塢電影界從事演藝，希望表演能獲得美國演員工會肯定和嘉獎。

柏珍宇目前與先生定居紐西蘭。最近為參演影片首映返回洛杉磯。她說，影片「M3GAN」是一個關於人工智能機器女娃娃的故事，她扮演機器娃娃設計師。設計師的好友與一位女孩是親屬，女孩因為失去父母很孤獨，機器娃娃成為女孩最好的朋友。由於機器娃娃太智慧了，可以與女孩親密互動，令女孩很癡迷，機器娃娃甚至可以為她做任何事來保護她，且她們之間發生許多既有喜劇，又令人感到驚悚的惡作劇衝突故事。

影片在紐西蘭拍攝，歷時兩個多月。這是柏珍宇自2006年開始參演的第七部影片。

柏珍宇的表演藝術其實自少年時期就開始，多年來，她在配音、商業廣告、舞台表演、電視劇、電影領域，都充分表現出她的藝術才華，也逐漸被業界注意到。在一些好萊塢電影導演看來，柏珍宇具有的獨特氣質，擁有的華裔和非裔多元文化的背景，以及能說一口流利的中文和英文，在好萊塢電影界不可多得。

談起在演藝路上遇到的挑戰，柏珍宇說，她在學習舞台表演，以及進入電影業初期，遇到過老師的歧視及經紀人的惡語貶低，當時自尊心受到打擊，很不舒服。但由於她喜歡表演藝術，有自己的夢想，就要堅持走下去。雖然中間有坎坷、磨難，但她的目標很堅定，一直向前走。現在她與醫師先生在紐西蘭定居，有了個可愛的女兒要照顧。但她沒有放下演藝夢想，在紐西蘭也常參加各種表演活動。現在，她覺得夢想距離實現愈來愈近了。她現在還沒有奢望去獲得金球獎、奧斯卡獎，但卻很想獲得美國演員工會獎，有了這個獎項，意味者她的表演獲得充分肯定。

柏珍宇的媽媽是台僑，從事社會公益多年，爸爸是退休的醫院資訊總監、為電腦工程師，中文一流。她從小就多才多藝，在亞凱迪亞市完成高中學業，是高中歌舞團成員。當時舞團音樂指導曾告訴她的父母，認為她是舞團多年來表演才能最全方位的學生成員之一。