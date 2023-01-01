北一女樂儀旗隊 魅力四射 觀眾驚豔

隊員們默契配合，博得現場觀眾掌聲不斷。（記者趙健／攝影）

第134屆玫瑰花車遊行 （Rose Parade）將臨，30日下午巴沙迪那社區學院（Pasadena City College）的Robinson體育場上，參加遊行的部分樂儀隊熱身演出，讓民眾先睹為快。其中台北市立第一女子高級中學（北一女中）樂儀旗隊的表演博得現場觀眾掌聲不斷。

視頻來源：記者趙健

預演於30日下午1時30分開始，各組樂儀隊依序步入體育場，獻上風格各異的精彩表演。隊員們服飾靚麗，充滿活力的節奏帶動著現場的每個觀眾，讓所有人都感受到了音樂和舞蹈的魅力。

北一女樂儀旗隊30日下午4時30分左右入場，在她們的舞蹈表演中，時而揮舞起美麗的彩旗，時而將禮槍拋向天空，時而提起裙邊翩翩起舞。身後的樂團隊員則演奏了多首人們耳熟能詳的中西方經典歌曲。隊員之間配合默契，整場表演流暢生動，完美地呈現了一場青春的視聽盛宴。

這是北一女樂儀旗隊時隔18年後再次造訪洛杉磯，代表台灣站上了舉世矚目的玫瑰花車遊行舞台。北一女校長陳智源表示，原計劃是參加2021年的玫瑰花車遊行，但因疫情 整整推遲了兩年。同學們克服了很多困難，大家一直堅持著心中的信念，付出了很多努力。今天再次踏上這片場地，通過演出將這份精神傳遞給人們。

來自台灣的家長後援會會長楊永玲說，「為了這次表演，學生們提前六週就開始全力以赴地準備，一周練習七天。因為遊行的路線特別長，很多背著樂器的學生腳都磨破了；還有很多學生在練習揮舞刀槍期間手都磨破了。但同學們沒有放棄，堅持練習，希望能藉此機會向全世界展現台灣年輕人的精神面貌。」

南加學姐團 募款力挺

另外，南加的北一女「學姐團」也為此次活動提供了很多支持。她們不僅為樂儀旗隊的行程募款，還邀請來自台灣的學生們住在自己家中。表演當天，很多北一女的校友都來到現場為學妹們加油，甚至還有「學姐」從日本專程趕來。校友黃崇飛說，北一女的學姐和學妹之間有一種不言而喻的聯結，這種感覺是一種「傳承」。她也曾經是儀旗隊的成員，如今看到學妹們在這裡演出，非常感動，幾度落淚，彷彿看到年輕時的自己。

北一女樂儀旗隊成立迄今已63年，多年來參加世界各地的表演活動，聲名享譽國際。此次樂儀旗隊一行127名學生，還有十名師長陪同。當日彩排後，將在1月2日參加玫瑰花車大遊行，1月3日還會參與迪士尼 樂園遊行表演。

華裔觀眾讚 非常精采