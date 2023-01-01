美中文化協會 王蜀接任會長 楊弼接理事長

美中文化協會日前舉行換屆儀式，現場集結社團僑領和民選官員代表。（美中文化協會提供）

洛杉磯 美中文化協會日前舉行換屆儀式，王蜀接任美中文化協會會長、楊弼接任理事長、羅豪任監事長。美中文化協會成立18年來已成功舉辦18屆春晚。

王蜀會長表示，她當初創立協會的目的是致力於推動中美文化交流，弘揚中華傳統文化，讓中華文化融入美國主流。如今接任美中文化協會會長深感榮幸和壓力，回顧協會歷史，展望未來，在大家共同努力和僑界各位的大力幫助下，將在文化交流、文藝演出等方面進行資源整合與創新。2024年是美中文化協會成立20週年，也將會舉辦第20屆美國華人 春晚。

美中文化協會理事長楊弼表示，她目前是美國巾幗會會長，同時兼任美中文化交流協會理事長。她從事慈善和服務僑界多年，多次參與和支持美中文化協會舉辦的春晚活動。她相信美中文化協會一定能在建會20週年舉辦第20屆美國華人春晚時將交出一份靚麗的答卷。

美中文化協會基金會主席林旭、上屆會長羅豪先後向與會者介紹了該會成立18年來，特別是協會創立後就舉辦了首屆美國華人春晚，同時成功舉辦18屆春晚的成績和努力。

中國駐洛杉磯總領事館僑務組僑務領事路君燮、聖蓋博市市長丁言愉、核桃市市長伍立倫、前阿罕布拉市長沈時康、南加州 華人社團聯合會主席陳慧碧、主席團主席林連連、監事長趙林等主要領導幹部及各個社團僑領近百人出席。