僑委會分享2022工作10大亮點 展示4大僑務目標

中華民國僑務委員會委員長童振源總結111年僑務工作十大亮點。（僑務委員會提供）

為向海外僑胞及國內各界報告111年（2022年）僑務重要施政成果，僑委會在「運用新科技與模式擴大服務全球僑胞」、「深化全球僑胞與台灣在各領域的連結與合作」、「發揮台灣優勢協助全球僑胞在僑居地生根茁壯」及「匯聚全球僑胞能量壯大台灣」等四大僑務工作目標下，推出各項工作方案，分享年度工作十大亮點，作為宣示未來僑務工作推展的重要取向與重要目標。

1.疫情趨緩，正副首長勤訪僑區關懷僑胞，傾聽建言策進僑務。

111年僑委會持續安排正副首長至美國、歐洲、非洲、東南亞 各地，實地走訪僑校、僑社、台灣華語文學習中心，並舉辦多場次僑務榮譽職、僑團及僑教負責人、僑青座談，宣達政府政策及政府對僑胞之關懷，並傳達國家政策重點，以擴大綜效。

2.策訂服務傳統僑社工作三大原則，彰顯傳統僑社貢獻，共享國家發展成果。

為回應傳統僑社長年認同中華民國 、支持自由民主台灣，僑委會提出以「擴大服務傳統僑社與僑胞」、「深化傳統僑社與台灣連結」及「鏈結台灣經貿及科技，創造與共享發展成果」等三大原則，加強與傳統僑社聯繫與服務。

3.培育海外友台生力軍，創新推動僑青發展七大行動方案。

僑青參與僑界活動為各地僑社永續發展首要之務，為此，僑委會已完成訂定「僑青政策綱領及行動方案」，111年10月下旬辦理「全球僑界青年高峰會」，打造「青年搭僑計畫」邀請海外留學青年，規劃兼容僑界及留學生需求之多元活動，期畢業後成為僑社新血；推動「青年跨域交流」。

4.全面成立台灣華語文學習中心，布局海外華語文教育 堅實堡壘。

僑委會訂定「海外華語文學習深耕計畫」，以歐美為主要實行地區，運用長期深耕僑教體系之網絡與資源，輔助各地僑校（團）成立「台灣華語文學習中心」； 111年新設立及續營運合計43所（包含美國34所）。預計於114年達到設置百所台灣華語文學習中心之目標。

5.六箭齊發精準服務僑台商，鏈結台灣產業共同發展。

為因應當前產業趨勢及疫後振興，僑委會全力推動「鏈結海外僑台商與台灣產業共同發展」之六項計畫，透過「六支箭」持續深化結合海外僑台商在地化及國際化的優勢，與台灣本地企業對接合作，布局全球市場，內容包括「全球僑台商產業升級與技術服務方案」，與12家研發機構合作，協輔海外商會組織辦理交流講座並簽署合作備忘錄、「全球僑台商產學合作方案」結合國內36所大學校院產學合作單位，鼓勵僑台商參與合作。

6.僑生技職教育學制重大突破，海外青年技術訓練班策略轉型。

僑委會透過台灣優質技術教育與專業訓練，鼓勵海外僑民子弟來台學習專業技能，而奠基於海青班堅實基礎，以及尊奉總統指示與國家發展委員會規劃之我國當前人口及移民政策，擴增僑生生源三倍以上量能，僑委會積極推動擴大、培育及留用僑生人才，以達國家重大政策之目標。

7.建置一國一校一高科技人才培訓基地，扎根新南向友台人才網絡。

配合我國新南向國家產業發展及布局，培養符合我國與僑生生源國高科技產業之優秀技職人才，僑委會以新思維打造產官學跨域合作模式，結合國內科技大學成立「高科技人才培訓基地」，積極在東南亞各主要僑生生源國，布局對接國內科技大學，達成「一國一校一基地」之目標。

8.創新召開全球華文媒體高峰會，華媒齊聚一堂為台發聲。

僑委會111年首度舉辦「全球華文媒體交流系列活動」，包括「僑見世界台灣影片徵集競賽」、「海外華文媒體報導大獎」、「海外華文媒體邀訪團」及「全球華文媒體高峰會」四大活動。「全球華文媒體高峰會」以「New is News～新趨勢．新媒體．新未來」為題，針對媒體專業涵養、營運發展及創新科技運用等面向，以僑見世界台灣影片徵集競賽與海外華文媒體報導大獎頒獎典禮等豐富活動，共有來自全球超過200位華文媒體代表及國內貴賓出席共襄盛舉，有超過160篇新聞報導及多國語言媒體傳播效應，讓世界看見台灣。

9.推出i僑卡啟航智能服務，邁向僑務服務新紀元。

為鏈結國內外優勢領域與建構智能行銷機制，並擴增創新便民服務能量，僑委會正逐步打造「智能僑委會」，開啟智能僑務服務新模式。111年9月12日正式發行之二代僑胞卡i僑卡，在服務卡方面，則透過專屬終身數位帳號，便利傳遞客製化服務訊息及快捷報名等服務。

10.僑務委員會成立90周年，超越九十，全僑參與。

111年適逢僑委會成立90周年，為感謝全球僑界長年支持政府，展現壯大台灣重要力量，規劃一系列90周年慶祝活動，包括「高階健檢方案」計有60家特約醫療院所提供海外僑民服務、於111年底完成拍攝僑界專題紀錄影片，以「踏出地平線、僑界全世界」為題製播共12集特輯。