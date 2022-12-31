我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北一女中樂儀旗隊花車遊行預演 颯爽英姿搶先看

新聞界的天后 傳奇女主播芭芭拉‧華特斯93歲辭世

暴風雨中迎新年 南加周末潮濕

記者陳懿／綜合報導
國家氣象局預測南加州本周（30日）至新年1月1日都將處在潮濕的雨天，有些地區將迎來2吋的降雨量。（圖片來源：NWS LA推特）
國家氣象局預測南加州本周（30日）至新年1月1日都將處在潮濕的雨天，有些地區將迎來2吋的降雨量。（圖片來源：NWS LA推特）

氣象預測南加州未來幾天面臨暴風雨，有極大的可能性會在陰雨和濕氣中，度過2022年的最後一天和2023年的第一天。

從30日早上開始，預計各地會有綿綿陰雨，而在下午則會陸續轉為大雨，可能累積兩吋的降雨量。

國家氣象局（National Weather Service）的氣象學家霍爾（Todd Hall）表示，南加州必定會面臨大風大雨，他建議居民盡可能留在室內，或提前擬定跨年夜的應急計畫，以備不時之需。

伴隨著大雨還有強風。據國家氣象局預測，強勁的西南風可能達到每小時25至40英里。氣象局也對洛杉磯縣和羚羊谷的山區發布強風預警，提醒山區的居民避開危險地段。

惡劣的天氣預計將延續到1月1日，隨後才有微微的陽光透出厚厚的雲層，預計當天最低溫度為華氏60度（攝氏15度）左右。

霍爾還表示這場暴風雨的規模非常罕見，但也是處於乾旱狀態的南加州所需要的。洛杉磯市中心先前的降雨量為3.61吋，而從今年10月份開始，洛杉磯市中心的降雨量已達3.69吋。

不過大風大雨或者高濕氣都可能導致危險，氣象局呼籲民眾盡可能不要外出到危險地區，盡量待在室內和家人朋友迎接2023年的到來。

加州 南加 洛杉磯

上一則

洛市警長摩爾自薦連任 市長未表態

下一則

加州塑膠袋掩埋量 不減反增

延伸閱讀

洛杉磯華人回國送藥救命 人間煉獄比媒體報導更慘

洛杉磯華人回國送藥救命 人間煉獄比媒體報導更慘
快看世界／迎新年傳統各國不同 這國跨年要吞12顆葡萄

快看世界／迎新年傳統各國不同 這國跨年要吞12顆葡萄
罕見暴風雨中迎新年 南加州周末潮濕

罕見暴風雨中迎新年 南加州周末潮濕
今年全美10大最貴豪宅 4棟在洛杉磯「賣出4.359億」

今年全美10大最貴豪宅 4棟在洛杉磯「賣出4.359億」
張青會計師與林恭蓉會計師 兩事務所合併

張青會計師與林恭蓉會計師 兩事務所合併
洛杉磯當代藝術博物館建築師 磯崎新享壽91歲

洛杉磯當代藝術博物館建築師 磯崎新享壽91歲

熱門新聞

近期機票雖然大降，但回國人員卻大幅減少。（受訪者提供）

美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了

2022-12-26 16:02
從洛杉磯和美國回成都給親人送藥的民眾衝破當地警察和保安防線，各回各家。（讀者提供）

洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘

2022-12-30 19:39
多位華人抱怨遭遇好市多結帳收銀員態度惡劣。（記者陳開／攝影）

好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」

2022-12-29 16:01
王女士母親購買的四張百元面額蘋果禮品卡竟都變成了25元面值。（王女士提供）

Target賣蘋果禮品卡 100元變25元…過來人教你3招防盜刷

2022-12-28 02:20
中國防疫全面放開前，上海防疫景況。（圖：受訪者提供）

隨時可能感染 上海人感覺像裸奔…探親華人恐慌返美

2022-12-30 12:01
888海珍餐廳門口25日上午排隊的長龍不僅擠滿了大堂門口，還蔓延到外面。（記者張宏／攝影）

洛縣華人聖誕吃早茶 神秘嘉賓現身 大家都笑了

2022-12-25 18:32

超人氣

更多 >
洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘

洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘
Trader Joe's今年最熱銷11項食品 你吃過哪幾樣

Trader Joe's今年最熱銷11項食品 你吃過哪幾樣
駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭

駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭
底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜

底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜
全面放開後首度發聲 習近平：最大程度守護人民生命安全

全面放開後首度發聲 習近平：最大程度守護人民生命安全