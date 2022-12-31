西南航空軟體老舊 導致航班脫序

2022年底出包的西南航空，最大的問題是軟硬體跟不上時代。（本報資料照片）

西南航空在2022年最後一周爆發大規模騷亂，原因是12月21日起，西南取消了1萬5800架次的航班，不僅僅是乘客受到耽擱，連機組員都不知道自己該飛不飛，所有人亂成一團。而達拉斯晨報刨根究底的結論是，西南航空儘管現在已經是美國數一數二的航空業者，但是心態保守，仍然以為自己是51年前草創的西南，根本上抗拒新科技的引進。

面對聖誕假期與新年期間的混亂，西南航空的執行長喬丹 （Bob Jordan）坦承，雖然西南目前的軟硬體可以應付99%的狀況，但是碰到長假加上冬季風暴 的大混亂，西南還是出了包，因此西南航空得要加倍改善系統，避免類似狀況再度發生。但是，依照外部專家與內部員工的說法，西南航空的軟硬體就算一般時刻也會出包，只能說是「陳舊不堪」（archaic）。

達拉斯晨報說，當其他航空公司大力投資 改善科技軟硬體時，西南航空就算運量暴增，卻還是頑固守舊。工會代表更是說，西南航空簡直就是個活生生的笑話，因為連改個班表都做不到，軟體像是Window 95年代開發的一樣。雖然CEO喬丹說科技足以應付，但事實上公司財報顯示，科技設備的花費越來越少，2019年還有10億元，2020年剩5億1500萬元，2021年只有5億500萬元。

這也難怪，12月底的這十天哩，成千上萬的旅客等不到西南航空的班機，而駕駛與空服員卻枯等指令，有時甚至邊睡邊等電話，隔天醒來卻發現一通電話也無。員工抱怨，明明就有飛機，但是公司的軟體卻連調度機組人員也做不到，這都是因為，6萬員工、800架飛機的「大」公司，竟然緊急狀況下還依賴電話調度人力。就算號稱有app，但是卻常常當機，碰到緊急狀況時更是連登都登不進去。

達拉斯晨報說，西南航空不是不知道問題，自己的報告都坦承，班機落地後再起飛的「周轉率」太低，地勤花了太多時間。而原因竟然是，一天近4000架次的航班，行李報單、氣象預報，與其他飛行文件一直都還依賴紙本傳遞，直到最近才改成電子文書。其他公司早就已經用了不知道多久的技術，西南航空卻為了省錢而卻之不恭，難怪工會成員私下批評，「真是有夠貪財」。

另外一個足以凸顯西南航空「摳門」的事實是，雖然機組人員的調度是由SkySolver與Crew Web Access平台負責，但是兩者都是西南內部開發，而不是外部採購業界已經普遍使用的平台，內部人員說，基本上就像骨董電腦會用的軟體。SkySolver與Crew Web Access雖然也有app版，但是有等於沒有，最後還是得靠電話確認班表。