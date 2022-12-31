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世報年節展／DWP舞蹈學院 動感舞姿賀新春

記者趙健／蒙特利公園市報導
學員們榮獲「The Battle Of Champions」舞蹈大賽的冠軍。（Dancers World Production）
學員們榮獲「The Battle Of Champions」舞蹈大賽的冠軍。（Dancers World Production）

世界日報和蒙特利公園市府等單位合辦的「兔-Gether」迎春年節展，將於1月21和22日隆重舉辦，來自DWP（Dancers World Production）舞蹈學院的一群活力四射的小學員們，將帶來風格多樣的舞蹈表演。

DWP舞蹈學院創始人黃薇莉（Christina Huang）表示，本次表演團隊共由38位小朋友組成，他們平均年齡雖小，卻有著成熟的舞蹈功力和豐富的情感表現力，曾多次獲得全美比賽大獎，是舞蹈界的實力新星。在此次30分鐘的年節展表演中，年輕的舞者們將為現場觀眾帶來爵士舞、街舞和現代舞等不同風格舞蹈。

黃薇莉介紹，此次表演的領隊老師是年僅18歲的黃馨慧（Sabrina Huang），她曾榮獲美國舞蹈皇后等多個獎項，並在短短三年的教學時間裡，帶領學員們拿下全國比賽團體舞和獨舞的冠軍。目前，DWP舞蹈學院正在緊鑼密鼓地排練中，希望在年節展上為觀眾呈現最完美的舞蹈演出。

位於艾爾蒙地市（El Monte）的DWP舞蹈學院，創辦於2016年，是一所美式風格的舞蹈學院，以寓教於樂的教學方法，讓孩子們愛上舞蹈 。學院師資力量雄厚，有多位知名的舞蹈老師任教。

舞蹈學院的學員們。（Dancers World Production）
舞蹈學院的學員們。（Dancers World Production）

艾爾蒙地 蒙特利公園 現代舞

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