世報年節展／DWP舞蹈學院 動感舞姿賀新春

學員們榮獲「The Battle Of Champions」舞蹈大賽的冠軍。（Dancers World Production）

世界日報和蒙特利公園 市府等單位合辦的「兔-Gether」迎春年節展，將於1月21和22日隆重舉辦，來自DWP（Dancers World Production）舞蹈學院的一群活力四射的小學員們，將帶來風格多樣的舞蹈表演。

DWP舞蹈學院創始人黃薇莉（Christina Huang）表示，本次表演團隊共由38位小朋友組成，他們平均年齡雖小，卻有著成熟的舞蹈功力和豐富的情感表現力，曾多次獲得全美比賽大獎，是舞蹈界的實力新星。在此次30分鐘的年節展表演中，年輕的舞者們將為現場觀眾帶來爵士舞、街舞和現代舞 等不同風格舞蹈。

黃薇莉介紹，此次表演的領隊老師是年僅18歲的黃馨慧（Sabrina Huang），她曾榮獲美國舞蹈皇后等多個獎項，並在短短三年的教學時間裡，帶領學員們拿下全國比賽團體舞和獨舞的冠軍。目前，DWP舞蹈學院正在緊鑼密鼓地排練中，希望在年節展上為觀眾呈現最完美的舞蹈演出。