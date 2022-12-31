洛市警長摩爾自薦連任 市長未表態

LAPD局長摩爾27日向警察委員會，自薦尋求在2023年年中第一任期届滿之後繼續連任。（LAPD）

洛杉磯 市警察 局（LAPD）局長摩爾（Michel Moore）27日寫信向警察委員會自薦，尋求在2023年年中第一任期屆滿之後繼續連任。

摩爾27日給洛杉磯警察局委員會（Board of Police Commissioners）的自薦信中表示，仍有「更多工作要做」，他強烈希望繼續領導洛市警察局。摩爾在提交給委員會的信中表示，自己在歷史性大流行病、嚴重裁員、死灰復燃兇殺案，和與槍枝有關的犯罪中全力以赴。

摩爾出生於加州Porterville，入行40年。他2018年獲得時任洛杉磯市長的賈西提任命，出任洛市警察局長。他目前任期將在2023年6月結束。

在當天的一份回應聲明中，警察委員會主席布里格斯（William Briggs） 表示，他很高興摩爾提出尋求連任的請求， 他認為摩爾是傑出的執法人員，其專業知識在全美得到認可。該委員會將在閉門會議上討論摩爾的請求，並會事前徵求公眾意見。按規定，洛市警察局長最多可連任兩個五年任期。

幾周前上任的洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）尚沒有表態是否贊成摩爾的連任請求，只是表示她將和警察局長會面，「討論他的要求和讓每個社區的洛杉磯人都保持安全的願景。」

上個月，貝斯在CBS「面對全國」的節目中表示，她「不渴望」換掉摩爾，但同時補充說，她將在重新考慮摩爾的任命時，也將考慮其他的管理人員。

加州社區民調 組織近期民調結果顯示，洛杉磯市警察局得到的好感度為55%；33%的人對該局持反對意見。另一項民調顯示，與2020年相比，民眾對洛市警察局的信任度增加七個百分點，高於對洛杉磯市政府（47%）和媒體（38%）的信任度。