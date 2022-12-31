管毅秀接TACF會長 續助維護治安

TACF新舊任會長交接，右起鄧嘉猷夫人、管毅秀夫人、新會長管毅秀、前會長許惠欽、方孝偉律師、前核桃市長秦振國、鑽石吧市議員鄧嘉猷、戚警官、蘇麗絲委派華人代表Kim Ting Yu。（TACF提供）

扎根華人 社區的「社區安全人人有責」組織TACF( Together Against Crime Foundation)，12月29日晚上在惠提爾(Whittier）STC Nixon Plaze舉行新舊任會長交接。新會長管毅秀接手第三任會長。方孝偉律師、核桃 市前市長秦振國、鑽石吧 市議員鄧嘉猷在場監交。TACF新舊理事、熱情義工40餘人參與盛會。

TACF新會長管毅秀是馬來西亞華僑，來美已經50餘年，學化工的他，一直在食品研發部門工作。退休後正巧碰上華人成立這個組織，自動自發義不容辭加入，積極參與各項活動，目前帶領義工積極投入警局義工VOP。他每周開警車，穿白色義警制服，在社區巡邏四至五個小時，每周還要與警局會議商討社區安全問題。他鼓勵華人有能力有時間的多多參與，為華人社區安全盡分力。

前會長許惠欽在交接典禮上，贈予新會長一個三隻手的雕塑，三隻手是代表智慧、健康和愛，希望新會長能繼往開來，更好的領導TACF，宣導加強安全意識。

方孝偉律師在交接會上説，這兩年他看到TACF不同與一般華人社團，確實落實在扎根華人社區，參與製作廣播節目，宣導安全意識，避免華人受騙，幫助受害人報警。前核桃市長秦振國、鑽石吧議員鄧嘉猷也都在會中稱讚TACF為華人社區安全積極貢獻力量。

新會長管毅秀在馬來西亞是以英文為母語，來美後與來自台灣的蔣蓓蓮女士結婚，參加中文教會，中文能力也大大的進步。在與警方、政府溝通他都有傑出表現。他上任後，將繼續作社區與政府的橋樑，把華人社區的意見直接告訴政府官員或是當地警察局。另外與華裔戚警官繼續合作，製作廣播劇，宣導維護安全。在VOP警局義警活動上，他希望明年能招募到百名義工，成功過關的希望有三分之一，屆時華人社區會有更多的義工是華人面孔，讓主流社會對華人刮目相看。