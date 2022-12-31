華人訪古團 體驗先人修鐵路艱辛

洛杉磯美中文化協會近日組織中加州與北加州，探訪華人先輩淘金與修鐵路歷史之旅。（林旭提供）

洛杉磯美中文化協會日前組織中加州 與北加州，華人 先輩淘金與修鐵路歷史之旅，該行程歷時七天六晚， 累計行程2000多哩，實地走訪和勘察當年華人淘金和修鐵路歷史，收集很多當年歷史資料和故事。

協會會長林旭表示，他們今年7月組織第一次的淘金和修鐵路的訪古之旅，一起親身體驗當年華工拚搏奮鬥的艱辛，也看到不少華人歷史遺跡由於沒有得到應有的保護而敗落的場景。因為反應不錯，10月8日到14日又組織第二次出遊，這次集結數十人參與。

他表示，這些行程都是他們專門設計，涵蓋了加州華工歷史。第一站是聖路易斯奧比斯波縣（San Luis Obispo），這裡有聖路易斯奧比斯波鐵路博物館 （San Luis Obispo Railroad Museum）、聖路易斯奧比斯波歷史博物館（San Luis Obispo County Historical Museum）和唐人街遺址。感受當年華人在這裡修鐵路生活的場景。

第二天是去參觀中國胡同（China Alley）、三邑會館、皇朝餐館（Imperial Dynasty）等遺址，這些遺址多數關閉和敗落。第三天去奧克赫斯特（Oakhurst），當年這裡有很多華工在此，因此穿越奧克赫斯特一條被起名為中國小溪（China Creek）的小溪。這裡一直流傳著一位華人婦女開創洗衣店的傳奇故事。隨後參觀中國營地（Chinese Camp），這裡是1850年代淘金遺址。鼎盛時期，這裡曾經有5000多名華人礦工居住。為了淘金，他們聚集成為一個小鎮。這裡有雜貨店、藥舖、洗衣房、郵局等。如今已成為一個廢棄遺址，僅有三戶人家和一個小賣鋪。當年馬克吐溫還曾經在這裡體驗生活住過一段。