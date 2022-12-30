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慶元旦連5天活動 花車擔綱

記者丁曙／巴沙迪那報導
在玫瑰花車工廠，學生義工們裝飾花車。(記者丁曙／攝影)
在玫瑰花車工廠，學生義工們裝飾花車。(記者丁曙／攝影)

2023年1月2日登場的第134屆玫瑰花車遊行，主題「轉折」（Turning the Corner），預計成千上萬的觀眾都會在玫瑰花車遊行的路線上排隊，欣賞由華麗多彩的花車、號軍嘹亮的遊行樂隊，和威武矯健的馬術運動員組成的兩小時遊行，以及下午觀看激烈衝撞的美式足球比賽。然而，在大遊行登場之前一周，幾項前置熱身節目已經登場。

裝飾花車是玫瑰遊行的重要節目，在玫瑰花車遊行之前，可至工場體驗花車的魅力。在年末最後一周，花車裝飾進入最後階段，專業人員和志願者們，將各式種子、樹皮、水果和蔬菜、綠草，當然還有鮮花，黏貼到花車上。洛杉磯有幾個傳統的花車製造廠，每年都需要社區成員裝飾花車以及參觀花車。團體或個人組織裝飾和參觀花車已經成為一項傳統。

在花車遊行的當日下午2時，還有一場玫瑰碗美式足球賽（Rose Bowl Game）。2023年足球賽將於1月2日舉行，由猶他州Utes隊與賓州Nittany獅子隊對決，比賽在玫瑰碗球場進行。

巴沙迪那學院玫瑰樂儀隊的演出受到熱烈喝彩。(記者丁曙／攝影)
巴沙迪那學院玫瑰樂儀隊的演出受到熱烈喝彩。(記者丁曙／攝影)

學生樂儀隊是玫瑰遊行隊伍的重要成員，來自全美和國外的樂儀隊，年末前兩天在巴沙迪那學院(PCC)運動場演秀，青年學子步伐整齊，盔甲鮮明，銅管悠揚，鋼鼓激越，從莊嚴的「星條旗」到深情的「美麗的美國」，從威武雄壯的入場式到變化多姿的隊形，激起觀眾陣陣熱烈掌聲與喝彩。台北市立第一女子高級中學樂儀旗隊代表台灣參加2023年巴沙迪那玫瑰花車遊行。

美國海軍陸戰隊山地騎兵隊英武入場。(記者丁曙／攝影)
美國海軍陸戰隊山地騎兵隊英武入場。(記者丁曙／攝影)

現代機械車輛基本取代了馬匹運輸，但作為一種表演藝術，馬術卻有永久的魅力，每一屆玫瑰花車遊行，馬術隊都給觀眾留下深刻印象。2023年花車遊行將有16支馬術隊（Equestrian units）參加玫瑰花車遊行。這些馬術團體還受邀參加2022年12月30日（周五）在洛杉磯馬術中心舉行的馬術節（Equestfest），表演他們最好的技巧、訓練、舞蹈和繩索技巧，觀眾可以穿過馬厩，與騎手和馬匹面對面打招呼。

遊行結束後，花車停泊在公園內及其附近大街(Sierra Madre Blvd.和Washington Blvd.)供遊客參觀。開放時間是2日下午1時至5時，3日上午7時至9時僅供老年和殘障人士參觀，9時至下午5時向全體遊客開放，預計有15萬人光顧，購票電話626-795-4171。　　

2023玫瑰花車遊行(Rose Parade)節目表。(資料：玫瑰遊行組委會；製...
2023玫瑰花車遊行(Rose Parade)節目表。(資料：玫瑰遊行組委會；製表：記者丁曙)

民眾欲往現場觀看花車遊行，應在2日上午7時前抵達，可以取道210高速(FWY)、134高速和710高速公路，但有些出口(Exit)在元月1日晚8時和元月2日下午6時之間關閉，需要提前或繞道扺達現場。有關詳情請電玫瑰遊行總部626-449-4100，或上網www.tournamentofroses.com。

為確保遊行現場安全，巴沙迪那警察局將提前關閉玫瑰花車遊行路線，禁止車輛通行，加強公共安全措施。路線關閉從12 月 31 日晚上10時開始至遊行日當天下午2時。

遊行 足球 洛杉磯

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