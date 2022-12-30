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6賊闖洛市藥房 15分鐘搬走數百磅大麻

記者邵敏／洛杉磯報導
洛杉磯市銀湖藥房（Silver Lake dispensary）12月28日遭遇盜竊。（KTLA5）
洛杉磯市銀湖藥房（Silver Lake dispensary）12月28日遭遇盜竊。（KTLA5）

南加洛杉磯市一家藥房12月28日（周三）遭遇盜竊，六名小偷闖入店內，15分鐘迅速搬走數百磅大麻。期間安全警報大響，嫌疑人仍從容不迫繼續作案，視頻清楚地記錄了整個盜竊過程。店主如今悲痛欲絕，估計損失超過100萬。

影音來源：被害人／記者邵敏後製

銀湖藥房（Silver Lake dispensary） 店主Toby Stein，提供了監控視頻記錄的盜竊過程， 希望人們幫助辨認嫌犯，並將他們繩之以法。 被害人Stein說：「這些小偷作案過程看起來很有條理，就像他們以前做過的那樣。」

根據Stein的陳述，案發在午夜過後，共有六名竊賊闖入藥房，現場有四輛車接應，整個盜竊過程在15分鐘內完成，「他們動作十分迅速，很快就帶著數百磅大麻逃離。」Stein的藥房之前曾遭遇過盜竊，但從沒有發生過這樣重大的案件，他說：「現在還沒有計算出真正的損失金額， 估計可能超過100萬美元的存貨被盜。」

案發期間安全警報大響，嫌疑人仍從容不迫繼續盜竊。（KTLA5）
案發期間安全警報大響，嫌疑人仍從容不迫繼續盜竊。（KTLA5）

監控視頻顯示，盜賊在Fletcher Drive的後巷爬上藥房圍欄，同時使用撬棍撬開一扇門。 Stein說，竊賊進入商店時非常明確要去哪裡。視頻捕捉到嫌疑人搬著大袋大麻，從藥房轉移到停在外面等候的汽車上。

六名小偷闖入店內，15分鐘迅速搬走數百磅大麻。（KTLA5）
六名小偷闖入店內，15分鐘迅速搬走數百磅大麻。（KTLA5）

案發過程中，安全警報在後台響起，但嫌疑人仍然從容不迫，繼續盜竊。第一輛車很快放滿了偷來的大麻，第二輛車隨即趕來，裝走更多贓物，然後兩輛車加速離開。另外還有兩部車停在不遠處，跟著一起開到5號高速公路入口。

監控攝像清楚地記錄了其中兩名嫌疑人的容貌。（KTLA5）
監控攝像清楚地記錄了其中兩名嫌疑人的容貌。（KTLA5）

店主Stein表示，「發生這樣的案子，提醒企業主每天可能承擔的風險，並提醒我們需要採取更多的安全預防措施。」對於他的生意來說，這是一個重大挫折，但Stein說，盜竊案件發生期間，員工、顧客都不在店內，因此沒有造成人員傷亡，這讓他鬆了一口氣。

監控攝像清楚地記錄了其中兩名嫌疑人的容貌。（KTLA5）
監控攝像清楚地記錄了其中兩名嫌疑人的容貌。（KTLA5）

監控攝像清楚地記錄了其中兩名嫌疑人的圖像，被害人希望有人能在盜賊下一次作案前認出他們。同時， 他也正在調查這起盜竊案是否與內部員工有關。Stein說：「如果有人真的想要你的東西，他們就會想辦法得到它。」

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