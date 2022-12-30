我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣面對抗中威脅 前防長艾思博：準備不夠

中國疫情升溫 美考慮採檢國際航班「廢水」追毒

18歲男星桑德斯 死於芬太尼過量

記者啟鉻／洛杉磯報導
好萊塢童星出身的演員桑德斯。（IG）
好萊塢童星出身的演員桑德斯。（IG）

好萊塢18歲男演員桑德斯（Tyler Sanders）在六個月前被發現死於家中。洛杉磯縣法醫處最新發布死因，指出他是因為使用芬太尼過量導致意外死亡。

警方6月16日在桑德斯的洛杉磯家中發現遺體。娛樂媒體TMZ引用不願透露人士說法，稱桑德斯有吸毒歷史，而且警方在他房間發現一些可疑白色粉末及一根塑膠吸管。

在一家娛樂網站獲得桑德斯完整驗屍報告中，他在過世前一天夜間，還向一位友人發短訊，自稱正在使用芬太尼。報告也稱，當這位友人回發短訊並試圖打電話時，桑德斯一直沒有回應。

屍檢報告還提及桑德斯的吸毒史，雖然他沒有疾病，但吸食毒品包括海洛因、可卡因、LSD、迷幻蘑菇及Xanax等。

桑德斯是好萊塢童星出身，曾參演不少佳作影片，包括「呼叫911：孤星」、「菜鳥老警」、「驚嚇陰屍路」等。他十歲就進入影藝圈，除了演技出色，即興表演和脫口秀也令人稱道，曾獲得艾美獎提名，並於近年轉型為性格演員，開始健身，生前還時常將自己的表演在社交媒體分享，被很多業界人士視為未來大明星，前途無量。網友表示，看到他如此年輕就這樣逝去，令人感到不捨。

據媒體報導，桑德斯最後一次在IG發文停留在6月12日，他穿得非常正式，著一套藍色西裝，沒有任何不祥之兆。

桑德斯 洛杉磯 好萊塢

上一則

玫瑰花車遊行 內陸縣警、2大學熱情參與

下一則

6賊闖洛市藥房 15分鐘搬走數百磅大麻

延伸閱讀

好萊塢18歲男星星運正好 卻死於芬太尼

好萊塢18歲男星星運正好 卻死於芬太尼
加州破獲2.8萬磅芬太尼 年增6倍 足以殺死北美洲總人口兩次

加州破獲2.8萬磅芬太尼 年增6倍 足以殺死北美洲總人口兩次
芬太尼氾濫 今年緝獲量「足以毒殺所有美國人」

芬太尼氾濫 今年緝獲量「足以毒殺所有美國人」
美國家庭受到多大的通膨壓力？從這種服裝銷售可見端倪

美國家庭受到多大的通膨壓力？從這種服裝銷售可見端倪
研究：土地濫用 為洛杉磯帶來洪災 低收入社區居民影響最嚴重

研究：土地濫用 為洛杉磯帶來洪災 低收入社區居民影響最嚴重
曾任川普白宮發言人 桑德斯當選阿肯色州州長

曾任川普白宮發言人 桑德斯當選阿肯色州州長

熱門新聞

近期機票雖然大降，但回國人員卻大幅減少。（受訪者提供）

美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了

2022-12-26 16:02
王女士母親購買的四張百元面額蘋果禮品卡竟都變成了25元面值。（王女士提供）

Target賣蘋果禮品卡 100元變25元…過來人教你3招防盜刷

2022-12-28 02:20
歹徒猛砸珠寶櫃，目擊者近距離拍攝視頻。（KTLA5）

南加Macy's被搶 歹徒不顧人流猛砸珠寶櫃 視頻全錄

2022-12-22 15:40
888海珍餐廳門口25日上午排隊的長龍不僅擠滿了大堂門口，還蔓延到外面。（記者張宏／攝影）

洛縣華人聖誕吃早茶 神秘嘉賓現身 大家都笑了

2022-12-25 18:32
多位華人抱怨遭遇好市多結帳收銀員態度惡劣。（記者陳開／攝影）

好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」

2022-12-29 16:01
一名華人在好市多購買了共八箱退燒藥。（記者陳開／攝影）

華人代購牟暴利 1人狂掃8箱退燒藥

2022-12-23 20:35

超人氣

更多 >
原以為第一波染疫30%…「北京感染率可能已超80%」

原以為第一波染疫30%…「北京感染率可能已超80%」
愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓

愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓
好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」

好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」
川普律師：國會暴動調查委員會舉白旗投降

川普律師：國會暴動調查委員會舉白旗投降
「八方雲集」美國二店試營運 加州售價調漲10%

「八方雲集」美國二店試營運 加州售價調漲10%