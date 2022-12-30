劉雲平：本屆立法成效卓著 未來還需努力

民主黨議員在117屆國會推動立法成效卓著，劉雲平和拜登總統握手祝賀。（劉雲平辦公室）

美國第117屆國會會期結束，代表加州第33選區的華裔眾議員劉雲平（Ted Lieu）指出，本屆國會是美國歷史上最富有成效的立法會議之一， 在民主黨 人努力推動下，通過了多項歷史性、具有里程碑意義的法案，幫助改善美國人民生活。

劉雲平列舉，首先拜登總統上任後不久，簽署了《美國救援計畫》（American Rescue Plan）成為法律，國家從新冠（COVID-19 ）大流行中恢復過來，讓民眾注射疫苗、口袋裡有錢、找到工作、以及讓孩子們安全返回學校。

此後，在民主黨推動下，具有歷史意義的「基礎設施投資 和就業 法案」（Infrastructure Investment and Jobs Act）成為法律，該法案投資重建老舊的道路、橋梁和高速，擴張寬帶上網，在全美建立電動汽車充電站，並在現在和未來幾年創造數百萬個高薪工作。

然後，國會又頒布了「芯片和科學法案」（CHIPS and Science Act），包括一項歷史性投資，旨在提高美國製造的半導體產量，重振美國的科學研究和技術領導地位，加強了美國的供應鏈，創造就業機會，並將使美國在21世紀經濟中占據優勢。

最近，民主黨人又推動簽署了《降低通貨膨脹法》（Inflation Reduction Act），這是一項旨在降低能源和醫療保健成本、降低處方藥價格，並且提供有史以來最大的氣候投資的變革性立法。

此外，自拜登總統上任以來，政府在全國創造了1030萬個就業崗位，這也是美國歷史上最多的一次。

簡而言之，他共同聯署了（cosponsored）813項法案，個人起草和提出了57項法案，包括「西洛杉磯退伍軍人事務地役權」（West Los Angeles VA easements） 和「2021年西洛杉磯退伍軍人事務營地改良」（West Los Angeles Veterans Affairs campus improvements of 2021），這是兩項地方性造福退役老兵的法案。

雖然本屆國會立法有成，劉雲平為造福人民取得的成就感到自豪，但是未來還有很多工作要做，以降低成本、創造就業機會並讓社區更安全。他期待著在將開幕的第118屆國會會議上繼續為選民努力工作。