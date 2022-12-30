世報年節展／新宇舞蹈音樂學院 古典現代精采可期

新宇舞蹈古典舞課程。（受訪者提供）

由世界日報和蒙特利公園市政府等單位1月21和22日合辦的年節展中，位於聖蓋博 市的「新宇舞蹈音樂學院」將帶來多舞種的串燒表演，包括中國民族舞，古典舞，芭蕾 舞和現代舞 ，共有35位學員，預料精彩可期。

作為「新宇舞蹈」的特色和亮點，芭蕾舞和古典舞非常值得期待，且所有的舞蹈都是由校長李新宇精心編製。在本次表演中，「新宇舞蹈音樂學院」將帶來現代芭蕾舞蹈作品「影」，這個作品根據一部電視劇主題曲改編而成，講述了一個悠揚、恬靜的美好愛情故事。而由五人表演的古典舞「左手指月」則具有非常強的技術性，中國風十足。除了成人舞蹈，兒童舞蹈課程也是「新宇舞蹈」的招牌，在當天還將有三組四歲到六歲的小朋友帶來街舞和現代舞的演出。

「新宇舞蹈」校長李新宇，曾在國家一流藝術團體「中央民族歌舞團」擔任國家級演員，參加過國內外大中型演出千餘場，還受過最高國家領導人的親切接見，並獲得多項舞蹈比賽大獎。同時李老師曾與多位中國著名藝術家同臺合作，如知名舞蹈家楊麗萍，蒙古歌王騰格爾，歌唱家蔣大爲，歌手韓紅，韓磊等。有興趣者可聯絡： 626-456-2882，或者訪問「新宇舞蹈」官網：https://www.newcosmic.com/。