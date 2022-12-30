洛城新語／誰讓中國形象一落千丈？

洛城新語

自2019年新冠疫情 爆發以來，中國的國家形象就開始每況愈下。舉國體制下，頗具中國特色的抗疫方式，似乎也讓其他國家的國民看了笑話。「辛辛苦苦封三年，一夕回到清零前」，如今大面積感染，讓包括美國、日本及義大利 等在內的國家，再次對中國旅客「區別對待」。疫情之初，對中國人「敬而遠之」的現象，有可能再次重演。

針對中國2023年1月8日解封邊境，美國疾病防治中心（CDC）宣佈，自中國、香港和澳門入境美國的2歲以上航空旅客，都需要提交新冠病毒檢測陰性證明，或是染疫已復元的健康證明。出台專門針對中國旅客政策的國家，也不只美國一家。

義大利衛生當局因為近期兩架從中國飛抵米蘭的航班中，乘客近半被檢測出陽性，將開始對中國旅客使用強制採檢令。截至12月28日，還有包括日本、印度、南韓、台灣以及馬來西亞等也已著手類似規定。中國旅客與三年前一樣，再次成為各國重點防範的目標。

這些僅對中國旅客生效的防疫 措施，從理性角度看無可厚非，不過用感性視角分析，很容易給人留下「小心防範中國人」的印象，並引起可能的歧視、仇恨等問題。畢竟從新冠疫情在中國爆發開始，對華人的歧視現象就屢有發生；而且綿延時間之久，雖已歷時三年都沒有斷絕。

回顧中國整個抗疫過程，從2019年的對外公佈數據不透明，到2020年「禍水西引」拋出美國是新冠源頭的論調並大肆宣傳。再到2021、2022年全球其他國家的防疫政策逐漸放開，但中國仍堅持動態清零，並引發諸如焊死大門、樓道安裝攝像頭等讓人瞠目結舌、毫無人權的事件。然後是2022年末，四出開花的白紙革命，以及防疫突然一夕完全放棄，確診、死亡驟增，殯儀館門口排滿運送遺體的車輛，發熱門診大排長龍。

中國政府從2019年開始的一系列防疫舉動，從事後角度看，都是問題多多。而由此引發的種種怪相，似乎讓全世界人民看了笑話。究其根本，舉國體制加上專制難辭其咎。一言堂之下，下級官員只敢執行，哪敢建言。

而在只有「偉大、光明、正確」的讚揚聲中，試問有幾人能保持冷靜頭腦，對時局做出客觀、科學的判斷。江、胡時代，官員雖被詬病貪腐，但言論仍相對開明；加上江澤民、胡錦濤的理工科背景，也不會有「文人」張口就來的「扛200斤麥子，10哩山路不換肩」的論斷。

看看中國隔壁的北朝鮮，天天飯吃不飽還胡亂試射導彈，自以為威風八面，其實就是全球其他國家民眾茶餘飯後的笑話。朝鮮如此形象，還不是因為沒人敢向白頭山家族說不字。希望中國不要走上朝鮮化的道路。