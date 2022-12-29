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洛城新語／中國解封 讓美國華人又喜又怕

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中國政府宣布，明年1月8日起邊境解封，開放國人進出境，許多三年多來未回國的美國華人雀躍，立馬搶購機票想回國。但海外華人面對中國疫情大爆發，確診人數爆增，可能已有數億人感染，開放出國會不會把新變種病毒帶到國外，重演2019年底悲劇，不少人很擔心。

日本已宣布本周五起，中國旅客抵日時必須檢測病毒，如篩檢屬陽性，必須在指定設施隔離七天。彭博報導，美國政府考慮跟進，因為中國病例激增，中共當局開始隱藏疫情，透明度被質疑。

但願三年前的歷史不要重演，不讓世界再被重創。目前各國經濟已被通膨、供應鏈斷裂等打得一團亂，承受不住另一波疫情。但眼前疫情如何發展著實難說，關鍵在中國「後發疫情」到底只是傳染性強、殺傷力較弱的變種病毒，抑或出現新種病毒。

近日海外華人網上又炸鍋，從關切國內疫情、討論習近平當局抗疫兩種極端化舉措的對錯、高官或名人大批病亡、比較中國疫苗為何不能像外國形成群體免疫等，各種褒貶激烈交鋒。更多人關心家鄉親戚、同事或朋友都感染，沒想到疫情流行三年，各國都近尾聲，中國卻迎來大爆發，追究到底是什麼原因？

有人認為，中國嚴格封鎖三年，如今前功盡棄；也有人慶幸說，中國等了三年，等到最弱的病株才大流行，否則病亡數可能更多，更有少數無良粉紅戰狼說，最好把這些病毒再傳到國外。

目前流傳的是不是較弱的病毒，因中國數據不透明，外界無從得知。但大陸媒體報導，中國發現130多種變種病毒流傳中，國外常見的Omicron和後續變種病毒，只感染上呼吸道，症狀輕微如感冒，為什麼中國很多感染者肺部卻呈白色？

有專家認為，中國國產滅活疫苗效力有限，或注射六個月後完全失去效力，使14億人身體中抗體很少，可能是造成大流行，且許多重症病亡的原因。有人猜測中國已出現新種病毒，能抵抗疫苗，傳染力超強，情況才這麼糟。也有人質疑，中國人長期濫用抗生素，可能是大流行的原因之一。

疫情大爆發後，有人說，拿黨媒這三年常標榜制度優勢，中國是全球抗疫模範生，嘲笑西方國家抗疫表現，現在卻慘遭現實狠狠打臉，外交部戰狼發言人趙立堅也四處買發燒藥買不到，最後靠鄰居接濟四顆藥，所謂制度優勢是自欺欺人。

中國現在疫情，被形容「政府消失了」，開放國境的後果更未知。往返美中機票近日從近8000美元回落至2000美元以下，鼓勵更多人回國。每天如有數千名中國人入境美國，靠中國客的旅行等行業翹首盼望春天來了，是否帶進新病毒，讓美國再嘗苦果，這類擔憂並非全無道理。

反之，這時回中國也挺冒險，難怪不少國內親友要美國的親人暫緩返鄉，以確保安全和旅途不被瞎折騰。美國和中國的生活條件優劣對比，疫情再度提供了比較的機會。

疫情 變種病毒 疫苗

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