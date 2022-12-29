2023玫瑰遊行 79方陣盛大演出

台北第一女子高中樂儀旗隊參加2023年玫瑰花車遊行第58位出場。（玫瑰遊行組委會）

巴沙迪那玫瑰錦標組委會28日宣布，將於2023年1月2日登場的第134屆玫瑰遊行 陣容揭曉，遊行隊伍由79個方陣組成，包括35輛花車、21支樂儀隊、16支馬術隊、七輛古董車和特別嘉賓，台北第一女子高中樂儀旗隊排序第58位出場。

慶祝美國新年元旦，最具有象徵意義的玫瑰花車遊行，將受到來自全國和世界各地的數百萬街頭和電視觀眾的歡迎。自1890年第一次玫瑰花車遊行以來，每個花車參賽作品都呈現出獨特的主題和視覺故事，使花車栩栩如生。第134屆玫瑰花車遊行的主題「轉折」（Turning the Corner），慶祝民眾勇敢面對疫情和奔向希望的未來，今年的花車巡遊包括三輛首次參賽的花車單位。

「希望城」（City of Hope）推出的玫瑰花車「擴大希望」（Expanding Hope），代表了愈來愈多的癌症 患者可以獲得世界一流的癌症護理和研究。「希望城」是美國最大的癌症研究和治療機構之一，也是糖尿病和其他危及生命的疾病的領先研究中心。希望城的花車45呎長、近17呎高，以動畫蝴蝶為特色，牠們是希望和變革的象徵。花車上乘坐著一些癌症倖存者和醫生，他們分享了2023年將帶來的希望、美麗和歡樂。

此外，在花車隊列中包括由梅西百貨 （Macy's）贊助的玫瑰禮車，乘坐本屆玫瑰皇室（Royal Court）七名美少女。

由高中、大學和軍隊派出的樂儀旗遊行隊（Marching Band），包括遊行樂隊、鼓樂隊、軍號樂隊、銅管樂隊、打擊樂隊以及風琴等。今年特別嘉賓包括來自台灣的台北第一女子高中樂儀旗隊，該隊曾於1996和2005年參加演出，今年第三度赴巴沙迪那獻藝。

此外，巴沙迪那社區學院玫瑰榮譽樂儀隊（PCC Roses Honor Band），自1930年以來年年閃亮登場。隊員們穿著左胸飾有玫瑰錦標賽標誌的紅色軍裝式夾克，以及白色褲子、白色鞋子和帶有白色羽毛的紅色軍帽。新年該榮譽樂隊將表演鼓舞人心的「太陽升起來了」（Here Comes the Sun）以及榮譽樂隊主題曲，觀眾可以期待遊行沿途載歌載舞。

16支出眾的馬術團體（Equestrian units）將參加新年玫瑰遊行，馬術隊在玫瑰花車遊行中扮演了不可或缺的角色。馬術隊帶來各種體型和風格的名馬供觀眾觀賞，包括捲毛馬、馬鞍馬、吉普賽馬、安達盧西亞馬、迷你馬、戰馬等。騎手們身著色彩鮮豔的服裝，表演各種特殊技能，馬隊所到之處，激起陣陣驚喜與喝采聲。

此外，玫瑰遊行方陣中還有七輛貴賓車，按慣例提供給遊行大禮官、組委會主席、玫瑰碗名人堂成員、以及東道主巴沙迪那市長家庭等乘坐。