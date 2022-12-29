小綠綠暖身演出驚艷
台北市立第一女子高級中學樂儀旗隊，應邀參加2023年1月2日的巴沙迪那玫瑰花車遊行，先於12月28日(周三)參加駐洛杉磯台北經濟文化辦事處在洛杉磯縣亞凱迪亞高中足球場舉行的歡迎儀式。
當天的歡迎儀式上，樂儀旗隊獻上精彩演出讓大家先睹為快，博得現場觀眾掌聲不斷。活潑多變的隊形，整齊劃一的動作，曼妙舞姿展現青春活力，飛揚旗幟時而浪漫、時而奔放，處處體現精心設計的細節之美。隊員之間默契配合，整場演出流暢生動，完美地呈現了一場視聽盛宴。
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境致詞表示，這是北一女樂儀旗隊第三次代表台灣參加玫瑰花車遊行，前兩次分別是1996年和2005年。黃敏境說，樂儀旗隊隊員都是親善大使，代表台灣的真善美和信心、毅力、活力，讓全世界看到台灣最美的一面，他祝福同學們盡情享受演出。
北一女校長陳智源致詞表示，學生們準備多時就為了這一刻的到來，這是樂儀旗隊時隔18年後再次造訪洛杉磯，代表台灣站上舉世矚目的玫瑰花車遊行舞台，「這是非常難得的機會，何等榮耀與幸運。」陳智源說，北一女原本受邀參加2021年的玫瑰花車遊行，但因疫情推遲兩年，「我們沒有被疫情擊倒，沒有放棄機會，每一屆學生都在努力練習，北一女的精神就是傳遞愛與溫暖。」
據悉，北一女樂儀旗隊此行共127名學生、十名師長，主要活動有三場，分別是12月30日在當地社區大學表演、1月2日參加玫瑰花車大遊行、1月3日參與迪士尼樂園遊行表演。蔡英文總統11月曾於總統府內授旗北一女樂儀旗隊，感謝學生將以演出讓世界看見台灣。
陳智源表示，玫瑰花車遊行長約九公里，隊員須背著較重的樂器行進表演，因此除了平日苦練基本操練外，從暑假開始，隊員們就有計畫的訓練，並模擬九公里遊行演出路程。同時為了不耽誤學習，學生平時參加樂儀旗隊訓練，還必須做好課業管理，這是北一女學生的特質。
北一女樂儀旗隊成立至今已63年，多年來參加世界各地的表演活動，聲名享譽中外。當天的歡迎儀式眾多嘉賓參加，玫瑰花車音樂總監Ellen Swagerty、 亞凱迪亞高中（Arcadia High School）樂隊總教練Kevin Sherrill、南加州北一女校友儀旗隊隊長陳鳳桃、創隊隊長梁蘭蓁等分別致詞，歡迎同學們的到來，並預祝演出成功順利。
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