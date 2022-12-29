活潑多變的隊形，整齊劃一的動作，博得掌聲不斷。（記者邵敏／攝影）

台北市立第一女子高級中學樂儀旗隊，應邀參加2023年1月2日的巴沙迪那玫瑰花車遊行 ，先於12月28日(周三)參加駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處在洛杉磯縣亞凱迪亞 高中足球場舉行的歡迎儀式。

當天的歡迎儀式上，樂儀旗隊獻上精彩演出讓大家先睹為快，博得現場觀眾掌聲不斷。活潑多變的隊形，整齊劃一的動作，曼妙舞姿展現青春活力，飛揚旗幟時而浪漫、時而奔放，處處體現精心設計的細節之美。隊員之間默契配合，整場演出流暢生動，完美地呈現了一場視聽盛宴。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境致詞表示，這是北一女樂儀旗隊第三次代表台灣參加玫瑰花車遊行，前兩次分別是1996年和2005年。黃敏境說，樂儀旗隊隊員都是親善大使，代表台灣的真善美和信心、毅力、活力，讓全世界看到台灣最美的一面，他祝福同學們盡情享受演出。

北一女校長陳智源致詞表示，學生們準備多時就為了這一刻的到來，這是樂儀旗隊時隔18年後再次造訪洛杉磯，代表台灣站上舉世矚目的玫瑰花車遊行舞台，「這是非常難得的機會，何等榮耀與幸運。」陳智源說，北一女原本受邀參加2021年的玫瑰花車遊行，但因疫情推遲兩年，「我們沒有被疫情擊倒，沒有放棄機會，每一屆學生都在努力練習，北一女的精神就是傳遞愛與溫暖。」

據悉，北一女樂儀旗隊此行共127名學生、十名師長，主要活動有三場，分別是12月30日在當地社區大學表演、1月2日參加玫瑰花車大遊行、1月3日參與迪士尼樂園遊行表演。蔡英文總統11月曾於總統府內授旗北一女樂儀旗隊，感謝學生將以演出讓世界看見台灣。

陳智源表示，玫瑰花車遊行長約九公里，隊員須背著較重的樂器行進表演，因此除了平日苦練基本操練外，從暑假開始，隊員們就有計畫的訓練，並模擬九公里遊行演出路程。同時為了不耽誤學習，學生平時參加樂儀旗隊訓練，還必須做好課業管理，這是北一女學生的特質。