南加Costco服務遭抱怨 不只一次

多位華人抱怨遭遇好市多結帳收銀員態度惡劣。（記者陳開／攝影）

好市多 （Costco）超市一直以來以物美價廉、品種齊全、退換貨方便、倉儲式購物環境而廣受華人 青睞。然而近日南加地區有多位華人抱怨，自己在好市多購物結帳時，遇到了態度不友好的收銀員，讓他們一直以來對好市多的好印象大打折扣。

據家住洛杉磯縣布班克（Burbank）的華人肖女士說，上周她和老公路過好市多超市，臨時起意停車購物。據肖女士描述，因為她當天沒有帶會員卡，在結帳時就讓老公向收銀員出示了電子會員卡。收銀員看後表示除了會員卡以外，還需要肖女士的老公出示身分證以證明該會員卡的歸屬。肖女士向收銀員詢問需要身分證明的原因，收銀員不耐煩地告訴肖女士「對不起，我們必須要身分證明」，而肖女士的老公當天恰好未隨身攜帶ID。雙方僵持不下，收銀員喊來了一位身穿紅色好市多工作服的人員。這位資深工作人員耐心的向肖女士解釋說明了情況，肖女士老公聽後表示會立即去補拍照片，這才結了帳。

肖女士說：「我老公在前一天晚上剛通過線上辦理了電子會員卡，第二天就使用了，但還沒來得及在線下店內拍照片。如果當時第一位收銀員能夠耐心解釋一下，我們絕對不會生氣。明明是非常簡單的一件事，一句話就可以解釋，她卻是一直不想和我們多說一句話的態度，只是重複沒有身分證明就無法買單。」

無獨有偶，另一位華人T女士近日也在好市多超市經歷了「糟糕的購物體驗」。 T女士說，當天在她結帳前，排在前面的兩位中年亞裔 夫婦因為英語不流利，和收銀員交流有困難，不過最終還是完成了結帳。而就在這對亞裔夫婦轉身離開之後，這位收銀員卻對著他們不屑地說了一句「我的天哪（Oh My God）」。而到了T女士自己結帳時，遇到的場景讓她更加氣憤。 T女士描述，當時她和老公身上只有現金，付款時收銀員立刻表示「我們沒法找零。」T女士和老公解釋特殊情況只帶現金，收銀員還是反覆強調一句話「我們無法找零」。而當他們無奈同意不找零後，收銀員竟打開收款機順利找錢給了他們。

接著，在離開超市前，T女士突然發收銀員並未歸還他們的會員卡，便回去拿。 T女士稱，當時該收銀員完全不承認忘記歸還他們的會員卡，只是一直攤著手以一副無所謂的樣子強調說「我給你了，我這沒有，你們自己看吧」。氣憤之下，T女士找到了值班經理，說明了情況並投訴了該名收銀員。值班經理向T女士二人表示了道歉，並當場補辦了一張新的會員卡。

T女士說，「直到回家我還非常生氣！到底是收銀員的態度帶著歧視，還是我小題大作？」

其實，對好市多收銀員服務態度不滿一直存在，在社交媒體上也有不少網友稱自己有過「不愉快的經歷」。對於此類好市多員工的服務態度，好市多工作人員建議消費者，通過好市多官方網站的在線客服或者投訴電話反饋。