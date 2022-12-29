射擊行駛車輛 東谷男被控謀殺

警方在東谷市拘捕一名槍擊嫌犯和一名企圖性侵犯。（警方提供）

南加內陸東谷市（Eastvale）一名18歲男子，近日被控三項企圖謀殺罪。被告於一周前，在10號公路向一輛正在行駛的轎車射擊，導致一人受傷，法官裁定其保釋金250萬元。另外，東谷市一名非裔 嫌犯涉嫌性攻擊被拘捕。

槍擊 案發生在12月19日深夜11時許，位於聖伯納汀諾縣厄普蘭市（Upland）10號公路西向線，靠近山街（Mountain Avenue）。加州 公路巡警局（CHP）發言人羅爾斯說，一輛正在行駛的汽車內的17歲年輕人被擊中，車內還有其他兩名乘客。目前尚無傷者更詳細的資訊。

兇嫌羅德瑞茲（Matthew Louis Rodriguez）在21日被拘捕，槍擊動機不明。檢方指控，被告槍擊對方，是有意並事先策畫的。

公路巡警局也希望對該案了解內情的人，提供進一步線索，可致電909-980-3994。

另據警方消息。河濱縣警局執法人員於一周前，在東谷市拘捕一名性攻擊嫌犯。案發在12月21日，位於利姆奈特街12500號街區（12500 block of Limonite Avenue）。一名女子在停車場突然遭到一名非裔嫌犯拉扯，並試圖猥褻。女子呼救後嫌犯逃跑。警方接到報警，通過商家監控系統，鎖定32歲非裔嫌犯馬任德（Michael Marende），是東谷市居民。嫌犯拒捕逃跑。

次日，警方再接到報警，嫌犯仍是馬任德，作案地點在同一地點。警方趕到後，嫌犯試圖再次逃跑，終被抓獲。現被拘押在羅伯特普瑞斯利拘押中心（Robert Presley Detention Center ）。