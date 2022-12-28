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華人企業家苗廣耀 聖誕節為遊民送暖

記者啟鉻／洛杉磯報導
苗廣耀（左）與遊民交流。（記者啟鉻／攝影）
苗廣耀（左）與遊民交流。（記者啟鉻／攝影）

加州華人企業家苗廣耀在聖誕節前夕，到洛杉磯市中心、波莫那市區等遊民較多地點，贈送遊民聖誕禮物，為無家可歸者寒冬送暖。

12月24日，苗廣耀首先來到洛杉磯市中心，在遊民巷（Skid Row）等遊民較多露宿的地方，向他們贈送大片巧克力，希望能幫助遊民在寒冬的晚上增加熱量，抵禦寒冷。他說，從遊民經常出現的地點看，無家可歸者數量有減少的趨勢，不過還是有部分遊民，甚至有少數女性遊民，在街頭露宿。當部分遊民見到聖誕禮物時，很是感動。有的與苗廣耀握手及合影。

華人企業家苗廣耀在洛市中心向遊民贈送聖誕禮物。（記者啟鉻／攝影）
華人企業家苗廣耀在洛市中心向遊民贈送聖誕禮物。（記者啟鉻／攝影）

在與遊民交流時，苗廣耀了解到，一些遊民來自外州甚至外國，有的來自墨西哥，有的遊民是幾個人擠住在破舊房車裡，還有的遊民住處周邊堆積破爛家具，對街路環境很有影響，但有的遊民也注意周邊清潔。部分遊民即使處於無家可歸的窘境，仍能保持樂觀心態。

華人企業家苗廣耀在波莫那市向遊民贈送聖誕禮物。（記者啟鉻／攝影）
華人企業家苗廣耀在波莫那市向遊民贈送聖誕禮物。（記者啟鉻／攝影）

在洛杉磯市中心為遊民贈送完禮物後，苗廣耀又來到波莫那市，同樣該市區遊民數量也有減少的趨勢，尤其是市府周邊，並沒有看到較多遊民出現。

華人企業家苗廣耀在洛市中心向遊民贈送聖誕禮物。（記者啟鉻／攝影）
華人企業家苗廣耀在洛市中心向遊民贈送聖誕禮物。（記者啟鉻／攝影）

苗廣耀表示，南加州遊民總量有數萬人，分布不同地區。現在洛杉磯市新上任市長準備徹底解決遊民問題，看來很快就會有起色。他說，雖然提供聖誕禮物不多，但可以表達愛心，為無家可歸者做點事情。

苗廣耀從事服裝貿易多年，在新冠疫情開始後，他多次向華人較多城市、醫療及警消單位捐贈防疫物資。

遊民 洛杉磯 加州

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