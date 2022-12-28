帶大麻上飛機 小心被扣

大麻與大麻製品在聯邦階層屬於違法藥物，在機場將與其他違禁品一同在海關檢查行裡時被拋棄。（圖片來源：TSA Twitter）

隨著許多州紛紛將大麻 合法使用，加上國會（Congress）也將通過一項大麻相關法案。但是如果想要帶大麻上飛機，仍可能會被聯邦運輸安全局（Transportation Security Administration，TSA）扣留，因為大麻在聯邦層級（Federal level）仍屬於非法藥物。

其中包括，摻合大麻的製品和大麻素精油（CBD）類的商品，通通皆為違禁品，將會在過海關時被沒收或強制丟棄。

但是大麻是現在許多人慣用藥物的成份之一，因此以乾的大麻重量計算少於0.3%的大麻含量製品，或者是經過聯邦食品暨藥物管理局 （U.S. Food and Drug Admindtration，FDA）批准的產品，皆能通過TSA的檢查。

這項規定適用無論是要出境還是入境的旅客，不論大麻在該州是否合法。

目前，芝加哥的歐海爾國際機場（O’Hare International Airport）在海關檢查行李處提供「大麻赦免箱」（Cannabis amnesty box），希望乘客能自動銷毀身上的違禁品。另外，洛杉磯國際機場 （LAX）表示，在聯邦運輸安全局管轄區內攜帶大麻的乘客，可能會被警告並強制丟棄大麻，但是不會被逮補。

聯邦運輸安全局表示，他們並不會針對大麻進行搜查，而是針對一切有危險的物品，因為他們的主要目的是維護所有乘客的安全。另外，如果他們發現旅客攜帶大麻或大麻製品，將會交給當地的執法機構決定是否犯法。