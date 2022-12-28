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美華慈心 推出生命教育視頻

洛杉磯訊

美華慈心關懷聯盟和Mettle Health合作推出生命關懷教育六視頻系列，探討生命末期教育和中國文化中關於死亡的禁忌話題，提升華人社區、病患和家屬的生死對話。

主講人包括Mettle Health聯合創辦人BJ Miller醫師、 安樂居地區社工經理陳思甯，及By the Bay Health靈性輔導師宋柃光牧師等。

Miller醫師表示，希望藉著系列視頻，讓在美華人在生命末期關懷這個文化禁忌的話題上，給病患、家屬和照顧者帶來鼓勵和更有意義的對話。

附有中文字幕的六段視頻內容包括：掌握家人之間的互動（Navigating Family Dynamics，https://youtu.be/hOyTVU_rYi0）、 安寧療護及緩和療護（Hospice & Palliative Care，https://youtu.be/NXWrVdCTT7I）、該問醫生的問題（Questions to Ask Doctors，https://youtu.be/5eo269z_gzY）、瀕死過程（The Dying Process，https://youtu.be/F3IPrfnFz_M）、考慮採用專業療護照顧者（Considering Professional Caregivers，https://youtu.be/DfAI7iD0XEM）、事前療護計畫（Advance Care Planning，https://youtu.be/bNohakVKllc）。

美華慈心將自12月28日起在每周三上午10時號至11時介紹一支影片，並邀請醫師、護理師、社工師和志工等來跟大家分享和討論。免費活動報名：Zoom Meeting: 843 9797 3750； Passcode: 2005。

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