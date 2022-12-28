Costco熟食排長龍 半數是華人

阿罕布拉市好市多熟食區大排長龍。（記者王若然／攝影）

如今美國通貨膨脹 嚴重，物價上漲。很多民眾都切身體會到了吃飯買菜的花費在上漲。近日，在華人 聚集的阿罕布拉市（Alhambra），午飯時間的好市多 （Costco）門口熟食區（food court）竟排滿了長隊，其中不乏華人面孔。有民眾表示，相比目前漲幅誇張的食品物價，好市多食品價格算很「良心」了。

22日（周四）中午約12時，這家好市多門口的熟食區大排長龍，最長的一條隊伍排了有近20人。雖說好市多熟食區平常人流也是熙熙攘攘，但這種大排長龍的場景很是少見，其中約一半是華人面孔。

再看好市多熟食區的食品價格，大排長龍也是情理之中了。其中一整個18吋披薩，售價才9.95元。相比其他披薩品牌的相同大小披薩，至少雙倍的價格。披薩也可以單賣，每片1.99元。一般人吃兩片足以飽肚。其他產品還有2.99元的烤雞肉捲，1.49元的墨西哥油條，甜品單價都在3元以下，更有0.69元免費續杯的飲料。

南加州華人張先生表示，他是「快樂水」（碳酸類飲料）的忠實愛好者，他感嘆好市多0.69元無限免費續杯的碳酸飲料，可能是全美最低價了，如今很少有低於一元錢的食品了。他說，尤其是物價飛漲的年代，在好市多熟食區，五元以內就可以填飽肚子，很划算。去好市多購物，出來剛好買點食物當早餐或晚餐，很方便。張先生還提到了好市多「萬年不漲價」的4.99元烤雞，不僅是優質蛋白質來源，還可以一雞多吃，搭配出多種美味佳餚。

不過也有華人表示，好市多熟食區的食品雖然便宜，但熱量很大，不利於身體健康。平時偶爾吃一頓還可以，長期吃不健康。例如一片披薩的熱量就高達700卡左右，一個烤雞肉捲的熱量為840卡，不適合追求清淡健康飲食的民眾。而這些熟食的口味大多偏鹹，一些食品中還添加了肉桂，有些華人可能吃不慣這個味道。