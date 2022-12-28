Pop Rock學院 搖滾樂隊獻藝

學員們在學習舞蹈。（PopRock Academy提供）

南加州 PopRock Academy將參加世界日報1月21日至22日年節展，呈現精彩節目，包括搖滾樂隊表演、演唱及舞蹈。

PopRock Academy成立於2011年11月11日。成立宗旨是尊重表演，表演是每個人的一項重要技能，但往往被忽視。表現舞蹈的優雅，在學習舞蹈中領會到的優雅，對學生有深遠益處；充分體現音樂無國界，培養多才多藝的音樂家，面向21世紀需求。 PopRock Academy創建了一個令人尊敬的無邊界學院，目的培養具有個性和精湛音樂修養的真正藝術人才。

PopRock學院提供表演、舞蹈和音樂等課程，在這裡可以學習嘻哈、韓流、芭蕾舞、鏡頭前表演、配音、唱歌、鋼琴、吉他、擊鼓、歌曲創作及作曲。學院學生們有機會參與 Netflix、Pixar、Disney等好萊塢 級別的大製作，還有谷歌公司及花旗銀行的商業項目，有機會為洛杉磯湖人隊和國王隊 表演等等。為學生提供專業課程和輔導，幫助他們實現夢想，

PopRock Academy創始人Paul Kwo曾參與過許多好萊塢大片，比如「God's Not Dead」、「Turning Red」、「Shang Chi」以及「Crazy Rich Asian」等。有興趣者可聯絡：626－282－7625，電郵：[email protected]